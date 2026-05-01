Biển người đổ về trung tâm thương mại, khu vui chơi Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Video: Biển người đổ về trung tâm thương mại, khu vui chơi Hà Nội dịp 30/4 - 1/5.

Sáng ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các công viên, vườn thú và trung tâm thương mại Hà Nội đón lượng lớn người dân, du khách đến tham quan, vui chơi.

Ngay từ sáng 1/5, tại Công viên Thủ Lệ, dòng người xếp hàng dài chờ mua vé vào tham quan.

Bên trong khuôn viên Vườn thú Thủ Lệ, người dân đổ về tham quan, không khí nhộn nhịp.

Tại khu vực chuồng voi trong vườn thú, nhiều gia đình tập trung theo dõi, hào hứng quan sát từng chuyển động của con vật.

“Nhân dịp nghỉ lễ, tôi đưa cả gia đình đến đây để các cháu tìm hiểu về các loài động vật”, anh Hào chia sẻ.

Quanh khu chuồng voi, đông đảo trẻ nhỏ tập trung theo dõi, thích thú quan sát những loài vật.

Nhiều em nhỏ không giấu được sự thích thú, chăm chú ngước nhìn các con vật.

Khu vực chuồng hà mã cũng thu hút đông đảo trẻ nhỏ hiếu kỳ dừng lại quan sát.

Không chỉ khu tham quan động vật, các khu trò chơi cũng rơi vào tình trạng đông kín. Nhiều trò luôn có khách xếp hàng chờ, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Càng về chiều, lượng du khách đổ về Công viên Thủ Lệ càng tăng.

Tại Công viên Yên Sở, hàng trăm lượt người đến vui chơi, dã ngoại mỗi ngày. Hoạt động cắm trại chủ yếu thu hút các nhóm bạn trẻ và các gia đình có con nhỏ.

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết khô ráo, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiều người mang theo lều trại, bạt, bếp và thực phẩm để ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ.

Dù lượng người đổ về tăng trong dịp nghỉ lễ, Công viên Yên Sở vẫn giữ được sự yên tĩnh tương đối, không quá tải, giúp du khách tận hưởng không gian thư giãn, nhẹ nhàng.

Đến đầu giờ chiều, Công viên Yên Sở duy trì không khí nhộn nhịp, các hoạt động vui chơi diễn ra sôi động.

Trong khi đó, AEON Mall Long Biên ghi nhận lượng lớn người dân đổ về từ buổi trưa.

Bên trong dòng người ken đặc tại các khu ẩm thực tự phục vụ ở tầng 1 và tầng 3; nhiều khách phải ghép bàn, thậm chí đứng ăn do không còn chỗ ngồi.