Du khách đến tham quan di sản Huế cao kỷ lục trong ngày đầu nghỉ lễ

Đại nội Huế ken đặc du khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy lượng du khách đến Huếtăng cao, tập trung tham quan các điểm nổi tiếng trong Quần thể di tích Cố đô như Đại Nội và hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn.
Theo ghi nhận, Đại Nội Huế luôn là điểm thu hút đông du khách nhất, nơi du khách có thể tham quan các công trình gắn liền với đời sống cung đình triều Nguyễn như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Thái Miếu...
Mặc dù thời tiết Huế ngày 30/4 không thuận lợi, mưa nắng thất thường, nhưng lượng người đổ về khu vực quảng trường Ngọ Môn để mua vé tham quan Đại Nội vẫn rất đông.
Theo lãnh đạo UBND TP Huế, doanh thu bán vé tham quan di sản trong ngày 30/4 đạt hơn 3,74 tỷ đồng – mức cao kỷ lục trong một ngày và cũng là con số cao nhất từ trước đến nay.
Lượng du khách đặt vé online tham quan di sản trong ngày 30/4 cũng tăng mạnh, đạt hơn 1.000 vé.
Theo Sở Du lịch TP Huế, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4–28/4), tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế gần 98.700 lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú vượt 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt tới 99%.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong kỳ nghỉ 30/4–1/5, khi Huế dự kiến đón khoảng 610.000 lượt khách trong 5 ngày (29/4–3/5), tăng 73,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129%; tổng doanh thu du lịch khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85%. Công suất phòng gần như kín, đạt khoảng 99% toàn thị trường.
Không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, điều đáng chú ý là cách Huế đang từng bước làm mới trải nghiệm du lịch, đặc biệt với các sản phẩm về đêm.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, du khách có thể vào Đại Nội Huếvào buổi tối để mua vé trải nghiệm “Dạ yến Hoàng cung” tại Nhà hát Duyệt Thị Đường. Đây là hoạt động đặc sắc trong không gian cổ kính, đưa du khách ngược dòng thời gian, trở về nét vàng son triều Nguyễn.
Trong không gian cổ kính của Duyệt Thị Đường, các món ăn cung đình được chế biến, bày biện tinh tế và phục vụ theo nghi thức truyền thống, kết hợp cùng những tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng cung đình Huế, góp phần tái hiện không khí yến tiệc sang trọng.
Trước đó, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ 20h các tối 25/4–28/4 đã tạo sức hút lớn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây được xem là cú hích giúp du lịch Huế lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, khi lượng khách tăng đột biến, nhiều người ví von “nửa Việt Nam đang ở Huế” hay “trốn Hà Nội đi Huế mà gặp nửa Hà Nội”.