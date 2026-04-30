Bãi biển đẹp hoang sơ được Huế chi gần 120 tỷ làm công viên đa năng
TP Huế duyệt chi gần 120 tỷ đồng để xây dựng công viên đa năng tại bãi biển Thuận An - bãi biển đẹp hoang sơ nổi tiếng của địa phương và miền Trung.
Vẻ đẹp hoang sơ ở bãi biển chuẩn bị được làm công viên đa năng ở Huế
Theo định hướng phát triển đô thị vươn ra biển, TP Huế đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Tuyến đường ven biển đi qua khu vực bãi tắm Thuận An được xem là trục kết nối quan trọng, nổi bật với cầu vượt cửa biển Thuận An dài hơn 2,36 km và đường dẫn hai đầu cầu, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian phát triển về phía biển. Khu Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được quy hoạch và xây dựng ngay cạnh tuyến đường mới này.
Lãnh đạo UBND phường Thuận An kỳ vọng dự án sẽ tạo nên công viên biển đầu tiên của TP Huế, trở thành không gian công cộng hiện đại phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các sự kiện lớn của thành phố, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của địa phương.