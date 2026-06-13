Bắt giữ người đàn ông liên quan vụ bé trai 11 tuổi tử vong ở Lào Cai

(VTC News) -

Tối 13/6, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến một bé trai tử vong. Người bị xác định có liên quan đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày tại khu vực nhà một người dân trên địa bàn xã Hợp Thành. Nạn nhân là cháu C.M.Đ. (SN 2014), trú tại thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Người bị cơ quan chức năng bắt giữ là H.Ô.S. (SN 1991), trú cùng thôn với nạn nhân. Bước đầu, người này bị cho là đã sử dụng hung khí tấn công cháu Đ., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mặc dù được phát hiện và hỗ trợ, cháu bé đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Hợp Thành khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hôm qua (12/6), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với N.T.M.N. (21 tuổi, trú phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, trưa 25/3, trong lúc nấu ăn tại phòng trọ, N. thấy con ruột là cháu N.G.B. (4 tuổi) chạy chơi gần khu vực bếp nóng và không nghe lời nhắc nhở nên đã dùng tay đánh mạnh vào mặt cháu bé, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền gạch.

Bốn ngày sau, phát hiện con có biểu hiện bất thường, N. mới đưa đi bệnh viện điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ dấu hiệu bạo hành trẻ em nên trình báo cơ quan chức năng.

Dù được điều trị tích cực, cháu bé đã tử vong sau 6 ngày kể từ thời điểm bị đánh.