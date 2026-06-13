Con trai ca sĩ Quang Dũng: Cao 1m9, tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ

(VTC News) -

Ca sĩ Quang Dũng và vợ cũ là Hoa hậu Jennifer Phạm vừa có mặt tại Mỹ để chúc mừng con trai Bảo Nam tốt nghiệp trung học phổ thông. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, ca sĩ Quang Dũng xúc động viết: "Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày. Và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ và hoài bão. Luôn mong con thật nhiều niềm vui may mắn hạnh phúc trong tính cách và suy nghĩ của con. Con nhé! Yêu con trai của ba mẹ nhiều".

Trong khi đó, Hoa hậu Jennifer Phạm cũng bày tỏ niềm vui khi con trai bước sang một chương mới của cuộc đời, đồng thời nhắn nhủ: “Hãy luôn tự tin, bản lĩnh và vững bước trên hành trình phía trước. Dù con có đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau, là điểm tựa vững chắc để con an tâm theo đuổi những ước mơ của mình”.

Quang Dũng và Jennifer Phạm mừng con trai tốt nghiệp trung học phổ thông.

Là con chung của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm, Bảo Nam (sinh năm 2008) luôn được khán giả quan tâm. Sau khi bố mẹ ly hôn vào năm 2009, cậu về sống với bà ngoại ở Mỹ.

Mặc dù chia tay, Quang Dũng và Jennifer Phạm vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, luôn hành xử văn minh để nuôi dạy con trai. Bảo Nam cho đến nay vẫn luôn nhận được quan tâm, yêu thương của cả bố và mẹ.

Ở tuổi 18, Bảo Nam gây chú ý với vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh. Cậu hiện đã cao hơn 1,9m, phong thái trưởng thành, chững chạc. Không ít khán giả nhận xét Bảo Nam thừa hưởng nét điển trai của ca sĩ Quang Dũng và sự thanh lịch từ mẹ.

Không chỉ nổi bật về vẻ ngoài, Bảo Nam còn có thành tích học tập xuất sắc. Quang Dũng từng tự hào chia sẻ hình ảnh con trai khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học cơ sở ở Mỹ.

Bảo Nam được nhận xét điển trai giống bố.

Trong một lần chia sẻ, Quang Dũng cho biết bản thân không bao giờ áp đặt hay xen vào thế giới riêng tư của con trai. Thay vào đó, nam ca sĩ cố gắng tạo ra khoảng thời gian chất lượng để hai cha con cùng chia sẻ, trò chuyện.

Quang Dũng cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi con trai được nhiều người yêu mến. Anh từng chia sẻ: “Tôi cũng mừng vì Bảo Nam là đứa trẻ rất biết suy nghĩ, sâu sắc, tự lập, có kỷ cương và học cũng giỏi nữa. Nhưng mừng nhất con mình là một đứa trẻ sống có đạo đức”.

Nam ca sĩ cho biết, Bảo Nam là cậu bé hiền lành, có chút nhút nhát giống bố. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho Bảo Nam đi học võ để khỏe mạnh hơn.

Bảo Nam sở hữu chiều cao nổi bật.

Dù không đam mê nghệ thuật song cậu có khả năng chơi đàn piano rất giỏi. Bảo Nam cũng đam mê khám phá khoa học và yêu thích máy móc công nghệ. Cả Quang Dũng và vợ cũ đều thống nhất để con tự phát triển đam mê và định hướng công việc sau này. Cả hai thường xuyên trao đổi nhau cách nuôi dạy Bảo Nam ở mỗi giai đoạn trưởng thành.

Trong khi đó, Jennifer vẫn dành sự quan tâm chăm sóc và yêu thương Bảo Nam dù đã đi bước nữa. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe những khoảnh khắc bên cậu con trai cả. Cô cố gắng gắn kết Bảo Nam và các con với chồng sau bằng những bữa ăn thân mật hay du lịch cùng nhau.

Vào những kỳ nghỉ, vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải thường xuyên đưa các con sang thăm Bảo Nam và gia đình ở nước ngoài.