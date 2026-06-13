Bắt giữ kẻ dùng điếu cày tấn công người trên phố Lê Duẩn ở Hà Nội

(VTC News) -

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 10/6, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị L. (SN 2005) và anh P. (SN 2004, quê Quảng Trị) về việc anh P. bị hành hung trước số nhà 138 phố Lê Duẩn. Qua xác minh, người bị tố cáo là Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), được xác định từng có quan hệ tình cảm với chị L.

Đối tượng Nguyễn Tiến Lộc tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan. Đến chiều 13/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Lộc để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lộc khai tối 10/6 đã gặp chị L. và anh P. tại khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam) và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc cùng Trương Đức Hưng (SN 2003, trú phường Thanh Liệt) tiếp tục gặp anh P. khi người này đang đưa chị L. về nhà trên phố Mai Hắc Đế.

Theo lời khai ban đầu, khi thấy Lộc lao vào tấn công, anh P. chở chị L. bỏ đi bằng xe máy. Tuy nhiên, khi đến khu vực trước số 138 phố Lê Duẩn, Lộc và Hưng đã dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu anh P. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tiếp tục truy bắt Trương Đức Hưng và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.