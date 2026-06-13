2 kẻ mạo danh phật tử lừa người dân 'góp quỹ sửa chùa'

(VTC News) -

Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 người mặc trang phục phật tử đi bán nhang và vận động người dân đóng góp tiền với lý do "gây quỹ tu sửa chùa, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn".

Qua xác minh, Công an phường Hòa Khánh xác định cơ sở tôn giáo được họ nhắc đến không hề có chủ trương cử người đi bán nhang hoặc vận động quyên góp như nội dung giới thiệu.

2 kẻ mạo danh nhà chùa để "quyên" tiền. (Ảnh: C.A)

Hai người này thừa nhận họ không phải là phật tử của nhà chùa, việc mặc trang phục phật tử chỉ nhằm tạo lòng tin để thuận lợi trong việc bán hàng và vận động đóng góp.

Công an phường Hòa Khánh đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 người này.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các trường hợp dùng danh nghĩa cơ sở tôn giáo, từ thiện hoặc hoạt động nhân đạo để bán hàng, vận động quyên góp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an gần nhất.

Năm 2024, một vụ án mạo danh nhà sư để lừa đảo tại Thừa Thiên - Huế được công an phát hiện, xử lý. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Lê Trung Thành (sinh năm 1984) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2021, Lê Trung Thành lập tài khoản trên mạng xã hộI Facebook mang tên “Mái Ấm Tình Thương” và mạo danh nhà sư T.T. (một người thường xuyên làm từ thiện, có uy tín và được nhiều người quyên góp ủng hộ tiền).

Lê Trung Thành lấy bài viết kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên - Huế trên mạng xã hội để sao chép, sửa lại số tài khoản nhận tiền rồi đăng tải vào các hội nhóm để kêu gọi tiền ủng hộ, sau đó chiếm đoạt và tiêu xài.

Cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn này, từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2023, Lê Trung Thành lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.