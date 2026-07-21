Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc

(VTC News) -

I. Các vị trí tuyển dụng

II. Quyền lợi

- Lương theo quy định của Pháp luật và quy chế của đơn vị.

- Làm việc ở một trong những môi trường báo chí năng động, chuyên nghiệp.

- Đồng nghiệp thân thiện, nhân văn.

- Liên tục được trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).

- Đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình công tác.

- CCCD, bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ công chứng.

- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).

- Giấy khai sinh công chứng

- Giấy xác nhân thông tin cư trú (khi được tuyển dung)

IV. Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/7/2026 đến 20/8/2026

- Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Huỳnh Thị Thiều Hoa, Trưởng bộ phận Tổ chức – Cán bộ và Đào tạo, Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Điện thoại: 024.36321588 hoặc 0936667568

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà VOV, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.

- Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Báo Điện tử VTC News, tầng 9, tòa nhà VOV, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.