Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhiều vị trí công việc

I. Các vị trí tuyển dụng
II. Quyền lợi
- Lương theo quy định của Pháp luật và quy chế của đơn vị.
- Làm việc ở một trong những môi trường báo chí năng động, chuyên nghiệp.
- Đồng nghiệp thân thiện, nhân văn.
- Liên tục được trau dồi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
- Nhiều cơ hội thăng tiến.
III. Hồ sơ dự tuyển gồm
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).
- Đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình công tác.
- CCCD, bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ công chứng.
- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).
- Giấy khai sinh công chứng
- Giấy xác nhân thông tin cư trú (khi được tuyển dung)
IV. Thời hạn và hình thức nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/7/2026 đến 20/8/2026
- Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Huỳnh Thị Thiều Hoa, Trưởng bộ phận Tổ chức – Cán bộ và Đào tạo, Phòng Hành chính - Tổng hợp.
- Điện thoại: 024.36321588 hoặc 0936667568
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà VOV, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.
- Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Báo Điện tử VTC News, tầng 9, tòa nhà VOV, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.