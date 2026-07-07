(VTC News) -

18 năm trước, Báo Điện tử VTC News xuất bản những dòng tin đầu tiên khi Internet bắt đầu làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin.

18 năm sau, chúng tôi lại đứng trước một cuộc chuyển mình lớn khác. AI đang viết, đang vẽ, đang dựng video, đang trả lời hàng triệu câu hỏi mỗi ngày. Tin tức không còn chạy theo từng phút mà theo từng giây. Một chiếc điện thoại có thể trở thành cả tòa soạn thu nhỏ. Một đoạn video vài chục giây có thể lan nhanh hơn cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng.

Thế giới báo chí chưa bao giờ thay đổi nhanh đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ cần những giá trị cốt lõi đến thế. Ở tuổi trưởng thành, chúng tôi hiểu rằng điều khó nhất không phải là tồn tại, mà vẫn giữ được chính mình khi cả thế giới đổi thay.

Báo Điện tử VTC News tròn 18 tuổi.

Trong quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi luôn không ngừng tự làm mới mình và đang ngày ngày nỗ lực chủ động bước vào cuộc chuyển mình mạnh mẽ của báo chí hiện đại trong thời của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số toàn diện. AI đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong các công đoạn của tòa soạn, từ hỗ trợ xử lý dữ liệu, sản xuất đa phương tiện, tối ưu quy trình làm việc đến nâng cao, cá nhân hóa trải nghiệm độc giả.

Nhưng có một điều, chúng tôi luôn tâm niệm và sẽ không bao giờ thay đổi: Sứ mệnh phụng sự con người bằng báo chí tử tế, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, nhân ái hơn.

Suốt 18 năm, VTC News chưa bao giờ lựa chọn con đường dễ đi, chưa từng xem mình chỉ là nơi đưa tin tức. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành một phần của đời sống, hiện diện ở nơi có bất công cần được lên tiếng, nơi có sự thật cần được làm sáng tỏ, nơi có những con người yếu thế cần được bảo vệ, và ở nơi có những điều tử tế cần được lan tỏa.

Chúng tôi chọn đi đến tận cùng của vấn đề, chọn lên tiếng vì lẽ phải, chọn giữ gìn sự nhân văn trong từng dòng tin, bài viết, thay vì chạy theo những lượt xem bằng mọi giá.

Có những giá trị tưởng như rất bình thường nhưng lại là điều khó giữ nhất trong thời đại mạng xã hội liên tục tạo ra những cơn sóng cảm xúc, còn AI có thể sản xuất hàng nghìn nội dung chỉ trong vài phút. Chính trong thời đại ấy, chúng tôi luôn trăn trở, để khẳng định mình thì càng phải biết mình khác biệt ở đâu.

Chúng tôi tin rằng, AI có thể tổng hợp dữ liệu, có thể viết nhanh, có thể phân tích xu hướng. Nhưng AI không thể thay thế được sự dấn thân của người phóng viên nơi tâm lũ, không thể cảm nhận giọt nước mắt của một người mẹ đang vật lộn với cái nghèo để chiến đấu với bệnh nan y giành giật mạng sống cho con, không thể tự mình xác minh sự thật giữa vô vàn thông tin nhiễu loạn, càng không thể thay con người đưa ra những lựa chọn đạo đức của nghề báo.

Sự thực là công nghệ đã giúp chúng tôi đi nhanh hơn, nhưng chính những người cầm bút của VTC News mới quyết định mình sẽ đi về đâu. Ở khâu cuối cùng - nơi quyết định giá trị của một tác phẩm báo chí - vẫn luôn là trách nhiệm, bản lĩnh và lương tâm của người làm báo chân chính.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ và những bước chuyển khẩn trương, quyết liệt. Để đồng hành với sự phát triển của dân tộc, chúng tôi coi tuổi 18 không chỉ là cột mốc nhìn lại chặng đường đã qua. Đó còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới: Xây dựng một tòa soạn hiện đại hơn, thông minh hơn, đa nền tảng hơn, lấy công nghệ làm động lực phát triển nhưng lấy giá trị thông tin làm nền tảng cốt lõi.

VTC News hôm nay không chỉ hiện diện trên website, mà còn tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trên các nền tảng số uy tín, đem thông tin chính xác đến với độc giả ở bất cứ nơi đâu, bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau. Và ở bất cứ nền tảng nào, độc giả cũng nhận ra đó là VTC News - một tờ báo của Đài Tiếng nói Việt Nam trung thực, nhân văn, đáng tin cậy, thấm đẫm hơi thở cuộc sống.

18 năm của chúng tôi cũng là hành trình của sự sẻ chia. Qua chuyên mục "Lá lành đùm lá rách", hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ tới cộng đồng. Bạn đọc và các mạnh thường quân đã chung tay đóng góp hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Phía sau mỗi con số là một ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời, là một em nhỏ có thêm cơ hội đến trường, một mái nhà được dựng lại sau thiên tai, một gia đình có thêm hy vọng để bước tiếp.

Có những giá trị không thể đo bằng lượng truy cập. Có những thành công không thể tính bằng số lượt xem. Điều quý giá nhất với chúng tôi vẫn luôn là niềm tin của độc giả.

Niềm tin ấy được tạo dựng từ hàng triệu bài viết được kiểm chứng cẩn trọng, từ những cuộc điều tra không ngại va chạm, từ những chuyến đi đến nơi gian khó nhất, từ những lần bảo vệ lẽ phải, dù biết sẽ phải đối diện với áp lực, thậm chí là hiểm nguy.

Giữa những biến động chưa từng có của báo chí toàn cầu, những người làm báo VTC News cũng đang đối diện không ít thử thách. Phương thức kinh doanh thay đổi. Công nghệ thay đổi. Thói quen tiếp nhận thông tin thay đổi. Áp lực cạnh tranh chưa bao giờ lớn như hôm nay...

Nhưng chúng tôi luôn tự hào, là một con thuyền nhỏ kiên cường vượt sóng lớn gần 2 thập kỷ qua, mỗi con người VTC News đều hiểu rằng điều quan trọng không phải là biển lặng hay biển động, mà chính là con thuyền ấy vẫn còn những người thủy thủ vẫn giữ được ngọn lửa luôn cháy rực trong tim.

Đón tuổi 18, chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành tới các cơ quan quản lý, các đối tác, khách hàng đã luôn đồng hành cùng tờ báo trong suốt chặng đường phát triển. Đặc biệt, xin cảm ơn hàng chục triệu độc giả trong và ngoài nước đã lựa chọn tin tưởng VTC News mỗi ngày. Chính niềm tin ấy là ngọn hải đăng để con thuyền VTC News tiếp tục rẽ sóng.