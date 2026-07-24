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Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi: Người lao động cần lưu ý gì?

(VTC News) -

Từ năm 2026, nhiều nhóm lao động đủ điều kiện có thể nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu thông thường và được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Hoàng Thọ
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