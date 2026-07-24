Cấp cứu vì ngày uống 3-4 lon nước ngọt, bác sĩ cảnh báo 'thực phẩm bẩn' thời hiện đại

(VTC News) -

Để giữ tỉnh táo trong những ca trực đêm và những chuyến đi công tác, người đàn ông 32 tuổi (Hà Nội) duy trì thói quen uống từ 3 - 4 lon nước ngọt mỗi ngày suốt nhiều năm. Anh cho rằng đây chỉ là cách bổ sung năng lượng nhanh, không ngờ chính thói quen này khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi nhập viện tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), người bệnh được xác định bị tăng men gan và rối loạn đường huyết. Theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là việc tiêu thụ lượng lớn đồ uống có đường trong thời gian dài. Trường hợp này không phải cá biệt mà phản ánh lối sống đang ngày càng phổ biến ở nhiều người trẻ.

Uống nước chứa nhiều đường cũng dẫn tới bệnh rối loạn chuyển hóa (Ảnh minh họa)

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, khi nhắc đến "thực phẩm bẩn", nhiều người thường chỉ nghĩ đến thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất độc hại hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khái niệm này cần được nhìn nhận rộng hơn.

Những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo như nước ngọt, đồ uống có đường, thực phẩm siêu chế biến... nếu được tiêu thụ thường xuyên cũng có thể trở thành "thực phẩm bẩn" vì âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Theo chuyên gia, trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ hơn 1.000 bữa ăn mỗi năm, tương đương khoảng 70.000-80.000 bữa trong suốt cuộc đời. "Nếu coi thực phẩm là thứ được đưa vào cơ thể nhiều nhất thì mỗi bữa ăn cũng giống như toa thuốc. Ăn đúng sẽ nuôi dưỡng sức khỏe, còn ăn sai có thể trở thành độc dược tích lũy theo thời gian", TS. Giang nói.

Bà cho biết, việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều muối, nhiều chất béo kết hợp với việc tiếp nhận những lời khuyên dinh dưỡng thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội đang khiến không ít người hình thành chế độ ăn uống thiếu khoa học.

Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các bệnh mạn tính như béo phì, gan nhiễm mỡ, đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh tim mạch.