Điều trị ít xâm lấn giúp người phụ nữ thoát nỗi ám ảnh vì bệnh trĩ kéo dài

(VTC News) -

Khi nỗi sợ điều trị khiến bệnh kéo dài nhiều năm

Chị Đ.T.N. thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, cảm giác khó chịu kéo dài ở đường tiêu hóa. Với chị, mỗi lần đại tiện là một lần ám ảnh vì chảy máu, đau rát và cảm giác khó chịu kéo dài sau đó.

Dù các triệu chứng ngày càng nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và công việc, nhưng chị vẫn lựa chọn chịu đựng thay vì đi khám. Đây cũng là tâm lý phổ biến ở nhiều người mắc bệnh lý hậu môn - trực tràng vì cho rằng đây là vấn đề tế nhị, đồng thời lo sợ phẫu thuật sẽ đau và cần nhiều thời gian để hồi phục.

Chỉ đến khi tình trạng không còn cải thiện và bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, chị mới quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng để thăm khám.

Qua khám lâm sàng, nội soi và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định chị Đ.T.N. mắc trĩ độ III, đồng thời ghi nhận viêm dạ dày do vi khuẩn HP và viêm đại tràng. Thay vì chỉ tập trung xử lý bệnh lý trĩ, ê-kíp điều trị đã đánh giá toàn diện tình trạng tiêu hóa của người bệnh để xây dựng phác đồ phù hợp cho từng vấn đề bệnh lý.

ThS.BS Vũ Văn Quân cùng ê-kip Vinmec Hải Phòng trong ca phẫu thuật.

Theo ThS.BS Vũ Văn Quân - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng - nhiều bệnh nhân vì tâm lý e ngại hoặc sợ đau nên chần chừ thăm khám, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã tiến triển nặng.

“Trĩ là bệnh lý khá phổ biến nhưng nhiều người vẫn âm thầm chịu đựng trong thời gian dài. Người bệnh không chỉ đau, chảy máu khi đại tiện mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Việc thăm khám sớm giúp đánh giá chính xác mức độ bệnh để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để bệnh kéo dài gây thêm nhiều phiền toái”, ThS.BS Vũ Văn Quân chia sẻ.

Điều trị trĩ bằng công nghệ laser kết hợp kỹ thuật xâm lấn tối thiểu

Sau khi được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng về tình trạng bệnh và các lựa chọn điều trị, chị Đ.T.N. quyết định phẫu thuật. Ca phẫu thuật do ThS.BS Vũ Văn Quân trực tiếp thực hiện, áp dụng phương pháp điều trị trĩ bằng công nghệ laser kết hợp kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.

Phương pháp này sử dụng năng lượng laser để xử lý chính xác búi trĩ từ bên trong, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương các mô lành xung quanh.

So với các phương pháp truyền thống, kỹ thuật này giúp giảm chảy máu, giảm đau sau can thiệp, đồng thời hạn chế phù nề, giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Bên cạnh điều trị bệnh lý trĩ, các bác sĩ cũng xây dựng phác đồ điều trị đối với tình trạng viêm dạ dày do HP và viêm đại tràng, nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề tiêu hóa mà chị N. đang gặp phải.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau điều trị, chị hồi phục tốt, các triệu chứng đau và chảy máu khi đại tiện giảm rõ rệt, giúp người bệnh nhanh chóng trở lại các hoạt động thường ngày mà không còn phải lo lắng như trước.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau 2 ngày phẫu thuật.

Theo ThS.BS Vũ Văn Quân, sự phát triển của kỹ thuật ngoại khoa hiện đại giúp việc điều trị bệnh trĩ trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Nhiều trường hợp có thể được can thiệp bằng các phương pháp ít xâm lấn, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh, giúp người bệnh xóa bỏ tâm lý e ngại khi điều trị.

Tại Vinmec Hải Phòng, các bệnh lý hậu môn - trực tràng được tiếp cận theo hướng điều trị toàn diện và cá thể hóa, không chỉ tập trung xử lý tổn thương tại chỗ mà còn đánh giá các bệnh lý tiêu hóa đi kèm để xây dựng phác đồ phù hợp cho từng người bệnh.

Sự phối hợp giữa đội ngũ ngoại tiêu hóa, gây mê hồi sức, nội soi tiêu hóa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình chăm sóc chuyên sâu giúp người bệnh được điều trị trong không gian riêng tư, an toàn và hiệu quả.

Điều khiến chị Đ.T.N. tiếc nuối nhất sau quá trình điều trị là việc đã để nỗi sợ giữ chân quá lâu. Khi quyết định vượt qua tâm lý e ngại để đi khám, chị không chỉ giải quyết được căn bệnh kéo dài nhiều năm mà còn lấy lại sự thoải mái trong cuộc sống hằng ngày.