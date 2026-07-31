EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

(VTC News) -

Với địa bàn quản lý rộng, cung cấp điện cho hơn 11 triệu khách hàng, trong đó có nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, lực lượng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thường xuyên phải làm việc trong những điều kiện địa hình, thời tiết khác nhau.

Sau bão, lũ, nhiều vị trí lưới điện nằm tại khu vực địa hình dốc, trơn trượt, ngập bùn đất, có nguy cơ sạt lở, cây đổ, giao thông chia cắt. Trong khi đó, nắng nóng, mưa lớn, độ ẩm cao và cường độ làm việc kéo dài cũng tạo thêm áp lực đối với sức khỏe của lực lượng trực tiếp tại hiện trường.

Cán bộ nhân viên EVNNPC bám sát hiện trường, khắc phục sự cố lưới điện trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp.

Thực tế cho thấy, người lao động có thể đối mặt với nhiều nguy cơ như ngã, va đập do địa hình trơn trượt, sạt lở, cây đổ; say nắng, mất nước, kiệt sức; các vấn đề về da, đường hô hấp do môi trường bùn đất, ẩm thấp; nguy cơ về an toàn thực phẩm và dịch bệnh khi nguồn nước, điều kiện sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Từ đặc thù đó, cùng với yêu cầu khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện, EVNNPC xác định bảo vệ sức khỏe người lao động là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn và duy trì lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động bảo vệ sức khỏe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ

Công tác bảo vệ sức khỏe được EVNNPC đặt ra ngay từ trước khi lực lượng ra hiện trường. Người chỉ huy trực tiếp, Đội/Tổ trưởng có trách nhiệm kiểm tra tình trạng sức khỏe, thể trạng, tâm lý của từng thành viên; phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ, thiết bị an toàn; đồng thời phổ biến nội dung công việc, nhận diện mối nguy và biện pháp phòng tránh trước khi giao nhiệm vụ.

Ở chiều ngược lại, mỗi cán bộ nhân viên (CBNV) phải chủ động đánh giá sức khỏe của bản thân, bảo đảm tinh thần tỉnh táo, khả năng tập trung và đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. Khi sức khỏe không bảo đảm hoặc phát hiện nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bản thân và đồng đội, người lao động phải báo cáo người chỉ huy trực tiếp và không thực hiện công việc khi điều kiện an toàn chưa được đáp ứng.

Lãnh đạo tại các đơn vị phổ biến nội dung công việc, nhận diện mối nguy và biện pháp an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc tổ chức lao động được gắn với duy trì thể lực cho CBNV. Các đơn vị bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe từng người, hạn chế làm việc liên tục trong thời gian dài và thực hiện luân phiên nhân lực khi công việc kéo dài hoặc thời tiết khắc nghiệt.

Thời gian nghỉ giữa ca, nước uống sạch, nước điện giải khi cần thiết và các bữa ăn đủ năng lượng là những điều kiện cần thiết để người lao động duy trì sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những yêu cầu này được cụ thể hóa tại các đơn vị phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Tại Công ty Điện lực Tuyên Quang, việc kiểm tra sức khỏe trước khi giao việc được kết hợp với bố trí ca kíp, thời gian nghỉ, nước uống và dinh dưỡng phù hợp với cường độ công việc.

Tại Công ty Điện lực Lai Châu, với đặc thù địa hình miền núi, CBNV được chú trọng chuẩn bị thể lực, nghỉ ngơi, dinh dưỡng và phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi ra hiện trường; ca làm việc được bố trí phù hợp nhằm hạn chế tình trạng làm việc quá sức.

Cùng với việc tự theo dõi sức khỏe, EVNNPC đặc biệt chú trọng nguyên tắc làm việc theo nhóm và hỗ trợ đồng đội. Khi phát hiện các biểu hiện bất thường như mệt lả, chóng mặt, mất thăng bằng, khó thở hoặc mất tập trung, công việc cần được dừng lại, người lao động được đưa đến nơi an toàn để nghỉ ngơi, sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Đồng bộ các giải pháp chăm sóc và bảo vệ người lao động

Bên cạnh tổ chức công việc phù hợp, EVNNPC chú trọng khả năng xử trí các vấn đề sức khỏe ngay tại hiện trường, đặc biệt tại những khu vực miền núi, vùng xa, nơi việc tiếp cận cơ sở y tế có thể gặp khó khăn.

Các đội công tác được yêu cầu chuẩn bị túi sơ cứu với vật tư y tế thiết yếu, thuốc thông dụng, dung dịch bù nước điện giải và phương tiện hỗ trợ cấp cứu; đồng thời có nhân sự được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Tùy điều kiện địa bàn, phương án còn tính đến chăn giữ ấm, cáng hoặc phương tiện vận chuyển người bị nạn và thông tin liên hệ cơ sở y tế gần nhất để chủ động xử lý khi có tình huống phát sinh.

Công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe người lao động được EVNNPC chú trọng, góp phần bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ an toàn.

Ở phạm vi toàn Tổng công ty, công tác bảo vệ sức khỏe được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau nhiệm vụ. Trước khi ra hiện trường, sức khỏe người lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, thuốc và vật tư sơ cứu được kiểm tra, chuẩn bị.

Trong quá trình làm việc, các đơn vị theo dõi thời tiết, bố trí ca kíp, bảo đảm nước uống, thực phẩm, thời gian nghỉ và thường xuyên giám sát sức khỏe. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tình trạng sức khỏe của lực lượng tiếp tục được kiểm tra để kịp thời chăm sóc, xử lý những vấn đề phát sinh.

Cùng với các biện pháp tại hiện trường, EVNNPC duy trì công tác khám, theo dõi sức khỏe người lao động; huấn luyện sơ cứu, cấp cứu và phòng ngừa các nguy cơ nghề nghiệp. Khi khối lượng công việc lớn hoặc thời gian khắc phục sự cố kéo dài, lực lượng hỗ trợ được huy động, bố trí luân phiên nhằm hạn chế tình trạng làm việc quá sức.

Bảo vệ sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của đơn vị, người chỉ huy mà còn đòi hỏi sự chủ động của mỗi CBNV. Không làm việc khi sức khỏe không bảo đảm, tuân thủ quy trình an toàn, không làm việc một mình, chủ động nghỉ ngơi, bổ sung nước và báo cáo ngay những dấu hiệu bất thường là những nguyên tắc cần được duy trì trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sự chủ động trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động là nền tảng để EVNNPC xây dựng lực lượng an toàn, vững vàng trước những diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần giữ dòng điện ổn định phục vụ hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn miền Bắc.