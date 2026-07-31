KAI Việt Nam khẳng định năng lực với cửa chống cháy và nhôm kính

(VTC News) -

Xu hướng xây dựng hiện đại

Ngành xây dựng hiện nay đang hướng đến phát triển các công trình xanh, hiện đại, an toàn và nâng cao chất lượng không gian sống. Theo đó, các loại vật liệu không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về độ bền mà còn phải thân thiện với môi trường, góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Cùng với đó, các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, tính thẩm mỹ và công năng sử dụng cũng ngày càng được chú trọng. Đây là lý do các hạng mục như cửa chống cháy, cửa nhôm kính và hệ vách kính mặt dựng ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

KAI WINDOORS cung cấp giải pháp cửa và vách nhôm kính, lan can kính, mái kính tại dự án Seahorse Nha Trang.

KAI Việt Nam từng bước khẳng định năng lực trên thị trường

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình gần một thập kỷ, KAI Việt Nam định hướng phát triển thương hiệu KAI WINDOORS theo các tiêu chí chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả thi công.

Doanh nghiệp hiện sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất đồng bộ cùng nhà máy sản xuất nhôm, cơ khí và kính với tổng diện tích gần 10.000m². Đây được xem là nền tảng giúp KAI Việt Nam chủ động trong các khâu từ thiết kế, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến thi công hoàn thiện, góp phần đáp ứng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của nhiều dự án.

Ban lãnh đạo KAI Việt Nam cho biết: “Định hướng của chúng tôi là chủ động từ thiết kế, sản xuất đến thi công, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng và tiến độ tại từng dự án. KAI WINDOORS không chỉ cung cấp sản phẩm mà hướng tới giải quyết đồng bộ các yêu cầu kỹ thuật của công trình”.

Trong quá trình phát triển, KAI WINDOORS đã triển khai thi công tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước, đồng thời ghi dấu tại nhiều dự án tiêu biểu như: Khu nghỉ dưỡng Seahorse Nha Trang, 90 đường Láng, Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Khu đô thị sinh thái Dream City, Bà Nà Hills Resort & Residences, Vega City Nha Trang, Grand Bay Hạ Long, 136 Hồ Tùng Mậu, Sungroup Hà Nam...

Việc đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư lớn như Sungroup, Vingroup, Masterise, BRG, TNG (ROX), Bệnh viện Tâm Anh, KDI Holding... và tham gia hàng loạt các dự án có quy mô lớn trên cả nước là minh chứng cho năng lực triển khai của doanh nghiệp trong lĩnh vực cửa chống cháy và nhôm kính.

KAI WINDOORS cung cấp giải pháp mặt dựng, cửa đi, cửa sổ nhôm kính cho dự án The Ninety Complex.

Giải pháp cửa toàn diện cho công trình hiện đại

Hiện nay, KAI WINDOORS phát triển đa dạng các dòng sản phẩm gồm cửa thép chống cháy, cửa cuốn chống cháy, cửa – vách kính chống cháy, cửa - vách nhôm kính, mặt dựng nhôm kính.

Trong mảng cửa chống cháy, doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy. Sản phẩm được thử nghiệm đốt thực tế, đạt tiêu chuẩn E và EI với khả năng chống cháy 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút.

Hệ cửa được cấu tạo từ thép chất lượng cao kết hợp vật liệu chống cháy chuyên dụng là tấm PHG Panel, góp phần tăng khả năng chịu nhiệt, hạn chế cháy lan và duy trì độ ổn định kết cấu khi xảy ra sự cố.

Sản phẩm cửa thép chống cháy hai cánh tại dự án AB Nha Trang.

Đối với kính chống cháy, sản phẩm sử dụng kính cường lực nhiều lớp tích hợp gel chống cháy, có khả năng chịu nhiệt cao, hỗ trợ ngăn lửa và hạn chế truyền nhiệt hiệu quả.

Ở lĩnh vực nhôm kính, KAI WINDOORS cung cấp đa dạng các sản phẩm như cửa đi, cửa sổ, vách ngăn và hệ mặt dựng nhôm kính, đáp ứng nhiều phong cách kiến trúc từ hiện đại đến cổ điển. Sản phẩm sử dụng hệ profile nhôm chất lượng cao, mang lại độ bền cùng khả năng cách âm, cách nhiệt hiệu quả.

Kết hợp với các dòng sản phẩm kính như kính cường lực, kính dán an toàn, kính hộp, kính phản quang và kính Low-E, các hệ nhôm kính của KAI WINDOORS góp phần nâng cao tính thẩm mỹ, tối ưu hiệu quả sử dụng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhiều loại hình công trình.

Hướng tới phát triển bền vững

Trong xu hướng xây dựng xanh và phát triển bền vững, nhu cầu về các sản phẩm cửa an toàn và tiết kiệm năng lượng ngày càng gia tăng. Đây cũng là định hướng mà KAI Việt Nam đang theo đuổi trong chiến lược phát triển dài hạn thương hiệu KAI WINDOORS.

Với danh hiệu Top 10 Thương hiệu phát triển mạnh quốc gia, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực đội ngũ và nghiên cứu các dòng cửa, vách kính thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.