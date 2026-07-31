Chồng vào động viên vợ sinh, bất ngờ ngất xỉu trong phòng mổ

(VTC News) -

Hình ảnh ê-kíp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa mổ đẻ cho sản phụ, vừa cấp cứu người chồng bị ngất ngay trong phòng mổ được bác sĩ Nguyễn Biên Thùy chia sẻ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sản phụ 28 tuổi được chỉ định mổ lấy thai do thai lớn. Bé gái chào đời nặng 3,8 kg, sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn định.

Người chồng đã đăng ký dịch vụ đồng hành cùng vợ trong ca mổ với mong muốn tiếp thêm động lực cho vợ ở thời khắc đón con đầu lòng.

Sau khi sản phụ được gây tê tủy sống, sát khuẩn và hoàn tất các bước chuẩn bị, nhân viên y tế mới mời người chồng vào phòng mổ. Anh được bố trí ngồi phía đầu bàn mổ, nắm tay động viên vợ trong lúc chờ em bé cất tiếng khóc đầu tiên.

Ban đầu, người chồng hoàn toàn bình tĩnh. Khi em bé chào đời, đặt da kề da với mẹ và cả gia đình lưu lại những bức ảnh đầu tiên, nhân viên y tế hướng dẫn anh rời khỏi phòng mổ.

Vừa đứng dậy, người chồng bất ngờ choáng váng rồi ngất xỉu. Ê-kíp lập tức đỡ anh lên giường, trong khi bác sĩ gây mê nhanh chóng chuyển sang hỗ trợ cấp cứu. Người chồng sau đó được đưa ra ngoài phòng mổ và tỉnh lại trên đường chuyển đến khu hồi sức.

Vừa đón con chào đời, người chồng phải nằm cáng rời phòng mổ. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, bệnh viện luôn trân trọng những khoảnh khắc thiêng liêng khi một gia đình chào đón thành viên mới. Vì vậy, đơn vị tạo điều kiện để người chồng được vào phòng mổ trong thời gian ngắn nhằm động viên vợ và lưu giữ những hình ảnh đầu tiên của con.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để tham gia. “Bệnh viện rất ủng hộ những khoảnh khắc đầy xúc động của gia đình khi đón thành viên mới, nhưng cần có sự cân nhắc trước”, bác sĩ Thùy chia sẻ.

Việc có thêm người nhà trong phòng mổ cũng phần nào tạo thêm áp lực cho ê-kíp phẫu thuật. Dù vậy, với kinh nghiệm và quy trình chặt chẽ, bệnh viện vẫn triển khai mô hình này để mang đến trải nghiệm nhân văn hơn cho các gia đình.

Theo bác sĩ Thùy, mô hình cho người thân vào phòng mổ đồng hành cùng sản phụ phổ biến ở nhiều quốc gia, nhưng chỉ mới được triển khai tại bệnh viện trong thời gian gần đây.

Người nhà chỉ được ở trong phòng mổ khoảng 5 phút, ngay trước thời điểm em bé chào đời. Trước khi vào, họ phải thay trang phục chuyên dụng, sát khuẩn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn và di chuyển theo hướng dẫn để không ảnh hưởng đến hoạt động của ê-kíp phẫu thuật.

Bác sĩ cũng khuyến cáo những người từng có tiền sử sợ máu, dễ choáng khi lấy máu xét nghiệm, nhìn thấy kim tiêm hoặc có phản ứng ngất khi chứng kiến các thủ thuật y khoa không nên đăng ký vào phòng mổ.

Trong trường hợp vẫn muốn đồng hành cùng vợ, người nhà cần tuyệt đối làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, chỉ tập trung ở phía đầu bàn mổ, tránh nhìn sang khu vực phẫu thuật để hạn chế nguy cơ bị choáng hoặc ngất xỉu.