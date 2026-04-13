Báo Điện tử VTC News đoạt giải Đồng hạng mục Podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Tối 13/4, Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của ngày hội những người làm phát thanh cả nước.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc gồm: 23 giải Vàng, 36 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề, ghi nhận nỗ lực đổi mới của phát thanh trong kỷ nguyên số, đồng thời lan tỏa thông điệp về vai trò của phát thanh hiện đại trong đời sống xã hội.

Trong đó, Báo Điện tử VTC News đoạt giải Đồng hạng mục Podcast với tác phẩm "Ước vọng hòa bình của chàng trai Iran xa xứ" của nhóm tác giả Dương Quang Tùng, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Quý Trung, Nguyễn Quỳnh Chi.

Tác phẩm "Ước vọng hòa bình của chàng trai Iran xa xứ" của Báo Điện tử VTC News đoạt giải Đồng hạng mục Podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải, nhóm tác giả bày tỏ sự trân trọng khi Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay lần đầu tiên đưa Podcast trở thành hạng mục dự thi chính thức.

“Chúng tôi thực sự biết ơn Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khi mở ra không gian mới cho những người làm báo âm thanh trong thời đại số. Podcast không chỉ là hình thức thể hiện, mà còn là cơ hội để những câu chuyện đời thường, những góc nhìn nhân văn được kể một cách sâu sắc và gần gũi hơn với công chúng”, nhà báo Cẩm Lai chia sẻ.

Theo nhóm tác giả, chính sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để những người làm nội dung tiếp tục sáng tạo, tìm tòi những cách kể mới, đưa phát thanh đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Tác phẩm Ước vọng hòa bình của chàng trai Iran xa xứ khai thác câu chuyện của Rohi - thanh niên Iran đang sinh sống tại Hà Nội, trong bối cảnh quê hương anh chìm trong những ngày xung đột căng thẳng.

Điểm tựa của toàn bộ câu chuyện là những cuộc gọi không thể kết nối về gia đình. Từ một chi tiết rất đời thường – một cuộc gọi không người nhấc máy – Podcast mở ra một thế giới cảm xúc sâu sắc, nơi nỗi lo, sự bất lực và cả những khoảng lặng trở thành ngôn ngữ chính.

Tác phẩm đặt nhân vật vào hai không gian đối lập: một Hà Nội bình yên, nhịp sống vẫn trôi đều; và một Tehran bất ổn, nơi xung đột khiến mọi kết nối trở nên mong manh. Chính sự tương phản này đã tạo nên chiều sâu cho câu chuyện, giúp người nghe không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được sự đứt gãy trong tâm lý của một người trẻ xa xứ.

Không đi theo lối mòn phân tích chiến sự, Podcast lựa chọn cách kể giản dị, lấy con người làm trung tâm. Qua câu chuyện của Rohi, tác phẩm chạm tới những giá trị phổ quát: tình thân, nỗi nhớ nhà và khát vọng rất đỗi bình thường – được sống trong hòa bình, được nghe một cuộc gọi từ người thân.

Ở đó, xung đột không còn là những bản tin xa xôi, mà hiện lên qua một con người cụ thể, với những cảm xúc rất thật – khiến người nghe lắng lại và suy ngẫm. Không dừng lại ở một câu chuyện cá nhân, Ước vọng hòa bình của chàng trai Iran xa xứ được kể bằng tinh thần của những người làm báo hôm nay: tìm kiếm những thanh âm tích cực trong từng hơi thở cuộc sống.

Giữa những bất ổn của thế giới, tác phẩm không khuếch đại nỗi sợ, mà lặng lẽ khơi gợi một giá trị bền vững – khát vọng hòa bình. Đó không phải là những điều lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ những mong ước rất đỗi giản dị: được nghe một cuộc gọi từ gia đình, được biết người thân vẫn bình an, được sống trong một ngày không còn lo âu.

Chính từ những điều nhỏ bé ấy, Podcast mở ra một thông điệp lớn: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn hướng về ánh sáng, về sự kết nối và niềm tin vào ngày mai.

Và cũng từ đó, Ước vọng hòa bình của chàng trai Iran xa xứ không chỉ là một tác phẩm báo chí, mà trở thành một thanh âm nhân văn, góp phần lan tỏa niềm tin, sự thấu cảm và khát vọng sống tích cực trong lòng người nghe.

Trong quá trình thực hiện, ê-kíp lựa chọn cách kể tiết chế, không đẩy cảm xúc lên cao trào, mà để chính những khoảng lặng, những âm thanh đời thường dẫn dắt người nghe. Bởi theo nhóm tác giả, đôi khi điều chạm đến trái tim không phải là những điều lớn lao, mà là những điều rất nhỏ – như một cuộc gọi được bắt máy, hay một lời báo bình an.

Với tinh thần lan tỏa “thanh âm tích cực trong từng hơi thở cuộc sống”, tác phẩm không chỉ dừng lại ở nỗi lo hay sự chia cắt, mà hướng người nghe đến một giá trị bền vững hơn: niềm tin vào sự kết nối và khát vọng hòa bình của con người, dù ở bất kỳ nơi đâu.