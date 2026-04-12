Khôi phục vị thế của phát thanh trong kỷ nguyên mới

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, chiều 12/4, tại Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Ninh diễn ra hội thảo với chủ đề “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng”.

Phát biểu mở đầu hội thảo, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - cho biết bản thân rất chia sẻ với những người làm phát thanh vốn lặng thầm sau cánh sóng.

Tuy nhiên, nhà báo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay không có phương tiện báo chí nào và không có cơ quan báo chí nào “làm vua”, một người làm podcast bình thường vẫn có thể chi phối công chúng và ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

“Đã đến lúc người làm phát thanh phải nhận thức lại nghề này, chúng ta không yếu thế. Cần tận dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ và của không gian mạng để tối ưu hóa năng lực, uy tín của phát thanh Việt Nam cũng như của người làm phát thanh trên không gian số và trên các nền tảng xuyên biên giới. Tôi hoàn toàn tin tưởng phát thanh sẽ khôi phục lại vai trò nếu chúng ta biết cách tận dụng để phát triển”, Phó Tổng Giám đốc VOV chia sẻ.

Các đại biểu lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm làm phát thanh trực tiếp từ những đoàn dự thi phát thanh tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới, kỹ năng chinh phục công chúng” thu hút đông đảo các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ kỹ thuật của các cơ quan báo chí trong nước tham dự.

Nội dung trọng tâm của hội thảo xoay quanh kỹ năng thu hút và chinh phục công chúng ở nhiều lĩnh vực, từ chính luận, xã hội, dân sinh đến các câu chuyện nhân văn.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi phát thanh trực tiếp - đánh giá cao các tác phẩm dự thi, cho thấy sự nhiệt huyết của nhiều đồng nghiệp với nghề phát thanh.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi phát thanh trực tiếp, cho biết, bản thân thật sự ấn tượng với sự sáng tạo của các đồng nghiệp trong việc thể hiện các tác phẩm dự thi, cho thấy sự "máu lửa" với phát thanh và đây cũng là áp lực đè nặng lên vai đội ngũ giám khảo.

Chia sẻ về việc quyết định kể câu chuyện của những người thợ lò, nhà báo Thu Hằng thuộc Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Ninh cho biết việc lựa chọn đề tài, chủ đề là yếu tố quan trọng giúp cho chương trình phát thanh trực tiếp thành công và ê kíp quyết định lựa chọn kể về những người thợ lò bởi công việc của họ cũng lặng thầm, chưa nhiều người biết đến. Tuy nhiên, ê kíp gặp phải tình huống hai người thợ lò là khách mời khi lên đến trường quay họ bị tâm lý, không thể chia sẻ như bình thường.

“Chúng tôi may mắn nhận được góp ý và sau khi làm công tác tư tưởng để hai người thợ lò vững tin nói về công việc của bản thân nên cuối cùng cũng đã hoàn thành được phần thi, giúp khán thính giả hình dung phần nào cuộc sống người thợ lò tại đất mỏ Quảng Ninh”, nhà báo Thu Hằng cho hay.

Phóng viên, biên tập viên chăm chú theo dõi những chia sẻ kinh nghiệm của đồng nghiệp về làm phát thanh trực tiếp tại hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích cách để một chương trình phát thanh trực tiếp giữ chân người nghe và khơi gợi sự tham gia tích cực.

Nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như: lựa chọn chủ đề cho chương trình trực tiếp; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, phát sóng; giải pháp đưa công chúng “vào” và “ở lại” với chương trình; hay cách xử lý những chủ đề vốn được xem là “khô”, kén người nghe.

Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tệp thính giả trung thành, phương pháp “chạm” tới cảm xúc công chúng trong các nội dung nhân văn. Sự tham gia của các diễn giả uy tín trong lĩnh vực phát thanh và podcast từ các tổ chức báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế hứa hẹn mang đến góc nhìn đa chiều cùng những gợi mở thực tiễn cho phát thanh trong kỷ nguyên số.