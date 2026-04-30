Có gì bên trong khối thép khổng lồ nghi xe tăng vừa trục vớt ở bờ biển Gia Lai?

Video: Cận cảnh trục vớt khối thép khổng lồ nghi là xe tăng và hiện vật bị vùi ở bờ biển Gia Lai
Chiều và tối 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai với sự phối hợp của lực lượng chức năng liên quan đã trục vớt thành công vật thể được cho là xe tăng M-41 Walker Bulldog bị vùi lấp dưới cát biển Quy Nhơn hơn nửa thế kỷ.
Sau hơn 8 giờ nỗ lực trục vớt, vật thể có hình dáng giống chiếc xe tăng, một loại thiết giáp hạng nhẹ phổ biến mà quân đội Mỹ trang bị cho quân đội chế độ cũ ở miền Nam trong chiến tranh tại Việt Nam đã được đưa lên mặt đất. Đồng thời hé lộ nhiều hiện vật còn lại bên trong và xung quanh vật thể này.
Khi lớp cát bên trong và xung quanh thân xe thiết giáp được khơi thông, nhiều mẩu xương người cùng tư trang cá nhân được phát hiện.
Các vật dụng cá nhân như giày lính, mũ cối, những mảnh vải bị mục nát bởi bùn đất và nước biển cũng được tìm thấy.
Xung quanh và bên trong khoang xe chật hẹp, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn vũ khí còn sót lại.
Hàng chục khẩu súng tiểu liên AR-15 được tìm thấy trong tình trạng gỉ sét, một số rất ít vẫn giữ nguyên hình dáng.
Đi kèm với đó là hàng chục băng đạn và hàng trăm viên đạn các loại như 12,7mm và 14,5mm. Có nhiều viên còn nguyên kíp nổ.
Theo đánh giá sơ bộ của lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đáng chú ý nhất là số lượng đạn pháo cỡ 76 mm và 120 mm, nhiều quả đạn pháo vẫn còn nguyên kíp nổ, tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm nếu không được xử lý đúng quy trình kỹ thuật.
Việc thu gom số vật liệu nổ này được thực hiện hết sức tỉ mỉ, đưa vào các thùng xốp, thùng gỗ chuyên dụng để vận chuyển về nơi xử lý an toàn, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách quanh khu vực.
Xác xe thiết giáp dài gần 6 m, rộng 3 m và cao khoảng 2,7 m được trục vớt thành công. Dưới ánh đèn, thân hình gỉ sét của chiếc thiết giáp thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân địa phương.
Chiếc xe này đã bị vùi lấp dưới cát, mất đi tháp pháo, phần thân bị ăn mòn nghiêm trọng bởi nước muối và phủ kín rêu xanh trong suốt hàng chục năm qua.
Hai bánh xích của xe được đưa lên bờ.
Ngay sau khi hoàn tất công tác thu gom hiện vật, xe thiết giáp đã được cẩu lên xe tải trọng lớn để vận chuyển về xưởng sửa chữa của Phòng Kỹ thuật Hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để tiếp tục đánh giá và có phương án xử lý phù hợp.