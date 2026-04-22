Nhận định ban đầu về vật thể trồi lên bãi biển Quy Nhơn gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 22/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin, đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu.

"Bước đầu nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển. Trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện, trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này, song đều hư hỏng nặng, không thể trưng bày.

Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, đồng thời xây dựng phương án trục vớt nhằm bảo đảm an toàn và giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch", Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết

Hình ảnh khối thép nghi là bộ phận của xe tăng trồi lên trên bờ biển Quy Nhơn khi thủy triều rút sâu, được chụp vào ngày 18/4 vừa qua.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết địa phương từng ghi nhận và đề xuất trục vớt nhưng chưa thực hiện được. UBND phường đã giao đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát để báo cáo tỉnh xin ý kiến.

Theo ông Toàn, chưa có cơ sở khẳng định vật thể trồi lên ở bãi biển Quy Nhơn có phải là xác xe tăng hay không. Để xác định cụ thể cần có sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn và sở, ngành liên quan.

Hình ảnh khối thép trồi lên tại bờ biển vào ngày 18/2/2026 do anh Lê Hồ Bắc (phường Quy Nhơn) chụp lại

Những ngày vừa qua, du khách và người dân địa phương không khỏi xôn xao trước hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về một khối thép rỉ sét, có hình dạng giống hệt xe tăng trồi lên mặt cát tại bãi biển Quy Nhơn (đoạn đầu đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Theo ghi nhận, vật thể lộ ra rõ nét đúng ngày thủy triều rút sâu, hình ảnh này sau đó được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Quan sát bằng mắt thường, phần lộ thiên bị ăn mòn mạnh bởi nước biển, bám đầy rong rêu và các loại ốc biển.

Đối với những người dân Quy Nhơn thế hệ 6x, 7x, việc thấy xe tăng trên bãi biển không phải là chuyện lạ. (Nguồn sách ảnh Quy Nhơn xưa và nay - UBND TP Quy Nhơn 1998)

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương, các chuyên gia và những người am hiểu lịch sử quân sự tại địa phương nhanh chóng nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ của loại xe tăng M-41 Walker Bulldog, một loại thiết giáp hạng nhẹ phổ biến nhất mà quân đội Mỹ trang bị cho quân đội chế độ cũ trong chiến tranh tại Việt Nam.

Ông Phan Tấn Hải (63 tuổi, phường Quy Nhơn Nam), là một quân nhân đã nghỉ hưu cho biết: "Đối với những người dân Quy Nhơn thế hệ 6x, 7x, việc thấy xe tăng trên bãi biển không phải là chuyện lạ".

Người hiếu kỳ đến xem đông như trảy hội chiếc xe tăng M-41 Walker Bulldog trên bãi biển Quy Nhơn được cẩu đi, đưa vào trưng bày ở bên hông phải của Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định cũ (cạnh khuôn viên của Tỉnh đội, trên đường Ngô Mây). (Ảnh tư liệu Tháng 10/2007)

Theo ông Hải, trước những năm 2000, một chiếc M-41 nằm rất gần bờ biển, từng là điểm vui chơi của trẻ con và là nơi check-in nổi tiếng của du khách khi đến Quy Nhơn.

Đến năm 2007, một chiếc M-41 tương đối nguyên vẹn cũng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (cũ) tổ chức trục vớt và đưa về trưng bày tại Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh.