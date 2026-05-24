Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 38 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 38)

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 38, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/bàn thua Điểm 1 Arsenal 37 69:26 82 2 Man City 37 76:33 78 3 Man Utd 37 66:50 68 4 Aston Villa 37 54:48 62 5 Liverpool 37 62:51 59 6 Bournemouth 37 57:53 56 7 Brighton 37 52:43 53 8 Chelsea 37 57:50 52 9 Brentford 37 54:51 52 10 Sunderland 37 40:47 51 11 Newcastle United 37 53:53 49 12 Everton 37 47:49 49 13 Fulham 37 45:51 49 14 Leeds United 37 49:53 47 15 Crystal Palace 37 40:49 45 16 Nottingham 37 47:50 43 17 Tottenham 37 47:57 38 18 West Ham 37 43:65 36 19 Burnley 37 37:74 21 20 Wolves 37 26:67 19

Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.