Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 38 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 38, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|37
|69:26
|82
|2
|Man City
|37
|76:33
|78
|3
|Man Utd
|37
|66:50
|68
|4
|Aston Villa
|37
|54:48
|62
|5
|Liverpool
|37
|62:51
|59
|6
|Bournemouth
|37
|57:53
|56
|7
|Brighton
|37
|52:43
|53
|8
|Chelsea
|37
|57:50
|52
|9
|Brentford
|37
|54:51
|52
|10
|Sunderland
|37
|40:47
|51
|11
|Newcastle United
|37
|53:53
|49
|12
|Everton
|37
|47:49
|49
|13
|Fulham
|37
|45:51
|49
|14
|Leeds United
|37
|49:53
|47
|15
|Crystal Palace
|37
|40:49
|45
|16
|Nottingham
|37
|47:50
|43
|17
|Tottenham
|37
|47:57
|38
|18
|West Ham
|37
|43:65
|36
|19
|Burnley
|37
|37:74
|21
|20
|Wolves
|37
|26:67
|19
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.
Sau khi Arsenal giành chức vô địch giải Ngoại Hạng Anh, lễ đăng quang của đội bóng này được tổ chức tại sân Selhurst Park (London) ngay sau trận đấu với Crystal Palace. Các vị trí thứ hai và thứ ba cũng được xác định là Man City và Man Utd.
Cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu tiếp tục hấp dẫn đến vòng cuối khi Bournemouth vẫn còn hy vọng chiếm vị trí của Liverpool để được dự UEFA Champions League. Brighton, Chelsea, Brentford và Sunderland cạnh tranh các suất dự Europa League và Conference League. Cơ hội dự cúp châu Âu của Newcastle United, Everton và Fulham vẫn còn trên lý thuyết.
Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, vòng 38 sẽ xác định đội cuối cùng xuống hạng, sau Burnley và Wolves. West Ham là đội có nguy cơ cao nhất. Họ chỉ trụ hạng nếu thắng Leeds United, đồng thời Tottenham thua Everton.
Brighton vs Man Utd: 50,7% - 27,2%.
Burnley vs Wolves: 41,8% - 32,9%.
Crystal Palace vs Arsenal: 23,7% - 53,2%.
Fulham vs Newcastle: 33,7% - 42,1%.
Liverpool vs Brentford: 52,6% - 25.9%.
Man City vs Aston Villa: 72,65% - 11,6%.
Nottingham Forest vs Bournemouth: 28,9% - 47%.
Sunderland vs Chelsea: 28,3% - 47,4%.
Tottenham vs Everton: 50,6% - 25,5%.
West Ham vs Leeds United: 53,3% - 24,6%.
Theo thông lệ, tất cả các trận đấu của vòng 38 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra cùng giờ (22h ngày 24/5, giờ Việt Nam).
Brighton vs Man Utd.
Burnley vs Wolves.
Crystal Palace vs Arsenal.
Fulham vs Newcastle.
Liverpool vs Brentford.
Man City vs Aston Villa.
Nottingham Forest vs Bournemouth.
Sunderland vs Chelsea.
Tottenham vs Everton.
West Ham vs Leeds.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.