Giá dầu hôm nay 25/5: Đồng loạt giảm mạnh, xuống dưới 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh, về dưới mốc 100 USD/thùng khi thị trường liên tục bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Trong tuần qua, thị trường nhiều lần biến động trước các tín hiệu từ tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran. Giới đầu tư kỳ vọng các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối, song vẫn thận trọng khi nguồn cung từ Trung Đông chưa thực sự ổn định.

Dữ liệu vận tải cho thấy 3 siêu tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 20/5. Tuy nhiên, lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải này vẫn thấp hơn nhiều so với mức khoảng 130 tàu/ngày trước khi xung đột bùng phát.

Các nhà phân tích cho biết bất đồng giữa Tehran và Washington đã phần nào thu hẹp. Phía Mỹ cũng đề cập đến “một số tín hiệu tích cực” trong các cuộc đàm phán. Dù vậy, hai bên vẫn còn khác biệt lớn liên quan đến kho dự trữ uranium của Iran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Giá dầu thô quay đầu giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Sau 6 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran được thiết lập, mặt bằng giá dầu cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh chóng, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng Vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của chính phủ các nước trên toàn thế giới.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch hè ở Bắc bán cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

Trong khi đó, theo Reuters, 4 nguồn tin cho biết 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt thuộc OPEC+ nhiều khả năng sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp ngày 7/6, dù hoạt động giao hàng của một số nước thành viên vẫn đang bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng.