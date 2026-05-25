5 loại cây treo rủ chống nóng cho ban công mùa hè

Ban công tại các căn hộ hoặc nhà phố thường có không gian hạn chế, đồng thời phải chịu tác động trực tiếp từ nắng gắt, gió mạnh và nhiệt độ cao. Trong bối cảnh đó, các loại cây treo rủ được xem là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng tiết kiệm diện tích. Khi được bố trí ở vị trí cao, phần thân và tán lá buông mềm xuống tạo nên lớp “màn xanh” tự nhiên, giúp giảm cảm giác oi nóng.

Cúc tần Ấn Độ

Cúc tần Ấn Độ có tốc độ phát triển nhanh, thân mềm và rủ dài tự nhiên, rất thích hợp để phủ kín lan can hoặc giàn treo.

Ưu điểm của cúc tần Ấn Độ là chịu nắng tốt, ít sâu bệnh và tạo hiệu ứng xanh mát rõ rệt cho không gian sống. Chỉ sau vài tháng chăm sóc, cây có thể phát triển thành lớp rèm dày giúp giảm bớt ánh nắng chiếu trực tiếp vào nhà.

Để cây phát triển, nên đặt ở nơi có nhiều ánh sáng và tưới nước đều mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Cây lan tim

Cây lan tim nổi bật với phần lá nhỏ xinh có hình trái tim cùng thân cây mềm mại, buông rủ tự nhiên. Loại cây này thích hợp đặt tại ban công hoặc logia có ánh sáng nhẹ và thông thoáng, tuy nhiên cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt vào buổi trưa.

Lan tim phát triển tốt trong môi trường có giá thể tơi xốp, thoát nước nhanh. Khi chăm sóc, nên duy trì độ ẩm vừa phải, tránh để đất ướt liên tục gây úng rễ. Đồng thời, việc cắt tỉa định kỳ cũng giúp cây ra thêm nhánh mới, giữ dáng rủ đẹp và xanh tốt hơn.

Cây đô la

Nhờ hình dáng lá tròn bắt mắt, cây đô la thường được lựa chọn để trồng trong chậu treo, góp phần tạo điểm nhấn xanh mát cho ban công hoặc logia.

Cây đô la phát triển tốt ở nơi có ánh sáng dịu, đặc biệt phù hợp với khu vực đã được giảm nắng bằng mái che, rèm hoặc lưới chắn. Gia chủ có thể bố trí cây trên giá cao, treo sát lan can hoặc gắn trên tường để phần thân buông xuống tự nhiên, giúp không gian trở nên sinh động hơn.

Cây đô la không cần tưới nước quá thường xuyên. Khi trồng, nên ưu tiên các loại chậu có khả năng thoát nước tốt nhằm hạn chế tình trạng úng rễ, nhất là ở những vị trí ít gió và độ ẩm cao.

Lan hạt dưa

Lan hạt dưa có thân mảnh, lá nhỏ, mọc đối xứng dọc theo dây. Khi trồng trong chậu treo, thân cây buông dài mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát cho ban công mùa hè.

Loại cây này thích hợp với môi trường thoáng gió, ánh sáng gián tiếp và có khả năng thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm. Nhờ kích thước nhỏ gọn, lan hạt dưa đặc biệt phù hợp với ban công căn hộ chung cư hoặc không gian hẹp.

Trầu bà rủ

Trầu bà là một trong những loại cây được sử dụng nhiều để trang trí ban công nhờ khả năng sinh trưởng mạnh và dễ chăm sóc. Lá cây xanh bóng, thân leo mềm giúp tạo hiệu ứng rủ tự nhiên rất bắt mắt.

Trầu bà có thể sống tốt trong điều kiện nắng nhẹ đến bán râm. Nếu được tưới nước đầy đủ và bón phân định kỳ, cây sẽ phát triển nhanh, tạo thành lớp xanh mát kéo dài từ lan can xuống dưới.