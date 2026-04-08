6 loại cây có tác dụng đuổi rắn khỏi nhà

Thời tiết nóng ẩm là thời điểm rắn có thể xuất hiện nhiều hơn. Chỉ cần bắt gặp con rắn trườn qua bãi cỏ hay luồn dưới gốc cây, không ít người đã thấy hoảng sợ. Sự hiện diện của rắn còn tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công bất ngờ. Mối lo này càng lớn hơn nếu đó là rắn độc, bởi chỉ một vết cắn cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Một trong những cách tự nhiên để ngăn ngừa rắn tới nhà đó là trồng những loại cây mà rắn không thích.

6 loại cây đuổi rắn

Một số loại cây được cho là có thể đuổi rắn vì tỏa ra mùi hương quá mạnh hoặc quá hăng, khiến loài vật này không muốn lại gần. Một số cây còn chứa các hợp chất tự nhiên trong rễ, thân hoặc lá, làm khu vực xung quanh trở nên kém hấp dẫn hơn với rắn. Nói cách khác, chúng không xua rắn tuyệt đối nhưng có thể giúp tạo ra môi trường mà rắn ít muốn xuất hiện hơn.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là cái tên đầu tiên thường được nhắc tới khi nói về các loại cây có thể giúp xua rắn khỏi khu vườn. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, dễ trồng, đồng thời còn được cho là phát ra mùi mà rắn không thích.

Không chỉ phần hoa, phần rễ và tán lá của cúc vạn thọ cũng được cho là chứa những hợp chất có mùi mạnh. Chính vì vậy, nhiều người chọn trồng cúc vạn thọ tại những vị trí dễ có rắn xuất hiện trong vườn để tạo một lớp “hàng rào” tự nhiên.

Sả

Sả vốn quen thuộc trong gian bếp, nhưng cũng là loại cây được đánh giá cao khi nhắc tới khả năng khiến rắn tránh xa. Cây có mùi hương họ cam quýt khá rõ, dễ chịu với con người nhưng lại không phải mùi mà rắn ưa thích.

Trong sả có citronella, một loại tinh dầu cũng thường được dùng để xua muỗi và côn trùng. Vì vậy, trồng sả quanh hàng rào hoặc dọc rìa vườn thường được xem là một cách giúp không gian sống bớt hấp dẫn hơn với rắn.

Tỏi

Tỏi không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nấu ăn mà còn được xem là một “khắc tinh” tự nhiên của rắn. Mùi hăng nồng đặc trưng từ các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi được cho là có thể tác động tới khả năng cảm nhận của loài vật này.

Không riêng tỏi, các cây cùng họ hành như hành tây hay hẹ cũng được nhắc đến với tác dụng tương tự. Nếu muốn tăng khả năng phòng ngừa, nhiều người thường chọn trồng tỏi ở mép vườn hoặc khu vực gần lối ra vào.

Cây ba gạc hoa đỏ

Ba gạc hoa đỏ được cho là có thể đuổi rắn nhờ mùi hương mạnh và khá khó chịu. Đây cũng là loài cây cũng được sử dụng trong y học truyền thống của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong làm vườn, cây này thường được khuyến nghị trồng gần cửa ra vào hoặc những khoảng rìa vườn. Mục đích là khiến rắn ngại tiến vào khu vực sinh hoạt của con người.

Ngải đắng

Ngải đắng là loại cây có mùi rất mạnh và vị đắng rõ, vì thế thường bị nhiều loài động vật tránh xa. Với rắn, phần tán lá thơm nồng của cây được cho là yếu tố khiến chúng không muốn lại gần.

Các hợp chất tạo mùi trong lá ngải đắng chính là điểm khiến loài cây này được đưa vào danh sách những loại cây có khả năng giúp xua rắn. Ngoài rắn, nhiều loài động vật khác cũng được cho là không thích mùi của cây này.

Húng quế

Húng quế cũng nằm trong nhóm cây được cho là tác dụng đuổi rắn. Mùi thơm mạnh từ tinh dầu trong cây, thuộc nhóm họ bạc hà, là yếu tố khiến rắn không thích.

Không chỉ hữu ích trong ẩm thực, loại cây này còn được nhiều người chọn trồng quanh vườn như một cách tạo thêm lớp bảo vệ tự nhiên. Vừa dễ trồng, vừa có thể dùng trong bữa ăn, húng quế vì thế là lựa chọn được ưa chuộng ở nhiều gia đình.

Trồng cây thôi chưa đủ

Dù những loại cây trên có thể giúp khu vườn trở nên kém hấp dẫn hơn với rắn, nhưng đây không phải biện pháp đảm bảo ngăn chặn tuyệt đối. Mục tiêu chính vẫn là tạo một lớp phòng vệ tự nhiên, góp phần xua rắn ra xa khu vực sinh hoạt.

Để tăng hiệu quả, bên cạnh việc trồng cây, nhiều người cũng duy trì thói quen cắt tỉa cỏ gọn gàng, không để vườn quá rậm rạp. Khi không gian sống thông thoáng, ít nơi trú ẩn và lại có thêm những mùi hương mà rắn không ưa, nguy cơ rắn xuất hiện trong sân vườn cũng có thể giảm bớt.