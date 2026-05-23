Giá dầu hôm nay 23/5: Tăng giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản thế giới hôm nay biến động trái chiều trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran diễn ra chậm chạp.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 5,48%, trong khi dầu WTI giảm 8,37%. Thị trường dầu mỏ thời gian qua liên tục biến động mạnh trước những thay đổi trong kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

“Có quá nhiều thông tin trái chiều xuất hiện liên tục, rất khó để theo kịp. Câu chuyện hiện tại là Iran sẽ bàn giao uranium để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay không? Nhưng tin tức thay đổi liên tục trước khi mực in trên báo kịp khô”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Một nguồn tin ngoại giao tại Islamabad cho biết với hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã lên đường tới Iran.

Trước đó, một nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters rằng những bất đồng giữa Tehran và Washington đã được thu hẹp đáng kể. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đề cập đến “một số tín hiệu tích cực” trong tiến trình đàm phán giữa hai bên.

“Đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, nhưng cũng không muốn xem nhẹ, vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta chưa đạt được mục tiêu, nhưng tôi hy vọng sẽ đạt được”, ông Marco Rubio nói với các phóng viên sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang duy trì liên lạc thường xuyên với phía Pakistan, nước đang đóng vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán với Iran. Tuy nhiên, các bên vẫn còn bất đồng về kho dự trữ uranium của Tehran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh: reuters).

“Tôi nghĩ thị trường hiện bị chi phối rất mạnh bởi các dòng tin tức. Có vẻ chúng ta đang tiến gần tới một giải pháp, nhưng vẫn còn rất mơ hồ”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận xét.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hiện chưa đề nghị các đồng minh NATO hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, tồn kho dầu toàn cầu đang suy giảm với tốc độ đáng báo động, trong bối cảnh lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp.

Sau 6 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran được thiết lập, giá dầu duy trì ở mức cao đang làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về lạm phát cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

BMI - đơn vị thuộc Fitch Solutions đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 từ mức 81,50 USD/thùng lên 90 USD/thùng, phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Thời gian cần thiết để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại tại vùng Vịnh, cùng giai đoạn bình thường hóa kéo dài từ 6 đến 8 tuần sau xung đột.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng.