Giá dầu hôm nay 14/5: Quay đầu giảm, dứt mạch tăng liên tiếp

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến mới tại Trung Đông và cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cả hai loại dầu cơ bản đều dao động quanh mốc 100 USD/thùng kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2/2026, khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa làm gián đoạn nguồn cung.

Giới phân tích nhận định những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung và bất ổn tại Trung Đông đang hỗ trợ giá dầu, ngay cả khi các nhà giao dịch khó xác định một hướng đi rõ ràng.

Trước đó, trong phiên 12/5, giá dầu đã tăng hơn 3%, khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran trở nên mong manh hơn. Điều này làm giảm đi triển vọng mở lại eo biển Hormuz, nơi lưu thông khoảng 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu.

Bên cạnh đó, xung đột cũng bắt đầu tác động đến nền kinh tế Mỹ, khi giá dầu tăng dẫn đến nhiên liệu đắt hơn. Lạm phát trong tháng 4 tăng mạnh nhất 3 năm làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, từ đó có thể tác động đến nhu cầu dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 7/5, giá xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng/lít, không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít, không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 27.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.