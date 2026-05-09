Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 36 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 36, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|35
|67:26
|76
|2
|Man City
|34
|69:32
|71
|3
|Man Utd
|35
|63:48
|64
|4
|Liverpool
|35
|59:46
|58
|5
|Aston Villa
|35
|48:44
|58
|6
|Bournemouth
|35
|55:52
|52
|7
|Brentford
|35
|52:46
|51
|8
|Brighton
|35
|49:42
|50
|9
|Chelsea
|35
|54:48
|48
|10
|Everton
|35
|44:44
|48
|11
|Fulham
|35
|44:49
|48
|12
|Sunderland
|35
|37:46
|47
|13
|Newcastle United
|35
|49:51
|45
|14
|Leeds United
|35
|47:52
|43
|15
|Crystal Palace
|34
|36:42
|43
|16
|Nottingham
|35
|44:46
|42
|17
|Tottenham
|35
|45:54
|37
|18
|West Ham
|35
|42:61
|36
|19
|Burnley
|35
|35:71
|20
|20
|Wolves
|35
|25:63
|18
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.
Trận đấu tâm điểm vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh là Liverpool đấu với Chelsea. Cả 2 đội bóng đều chưa đạt được mục tiêu ở cuối mùa giải. Thuật toán mô phỏng của Opta dự đoán khả năng Liverpool giành chiến thắng là 51,5%, vượt trội so với Chelsea (25,7%).
Liverpool cần thắng để đảm bảo suất tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa tới. Trong khi đó, Chelsea đang ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh đến Conference League. Liverpool vừa thua Man Utd 2-3 nhưng phong độ của họ vẫn tốt hơn so với Chelsea (thất bại liên tiếp 5 vòng).
Cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal chưa ngã ngũ. Man City đấu với Brentford đêm nay. Arsenal gặp West Ham trên sân khách. Đối thủ của cả 2 đội đầu bảng đều là những đội bóng chưa hoàn thành mục tiêu và còn nguyên quyết tâm chiến đấu (Brentford săn vé dự cúp châu Âu, West Ham đua trụ hạng).
Liverpool vs Chelsea: 51,5% - 25,7%.
Brighton vs Wolves: 74,8% - 10,5%.
Fulham vs Bournemouth: 37,1% - 37,2%.
Sunderland vs Man Utd: 27,4% - 48,1%.
Man City vs Brentford: 67,3% - 16,2%.
Burnley vs Aston Villa: 20% - 58,3%.
Crystal Palace vs Everton: 43,2% - 38,1%.
Nottingham Forest 43,7% - 29,5%.
West Ham vs Arsenal: 19,2% - 58,3%.
Tottenham vs Leeds: 50,5% - 27,1%.
Ngày 9/5
18h30: Liverpool vs Chelsea.
21h: Brighton vs Wolves.
21h: Fulham vs Bournemouth.
21h: Sunderland vs Man Utd.
23h30: Man City vs Brentford.
Ngày 10/5
20h: Burnley vs Aston Villa.
20h: Crystal Palace vs Everton.
20h: Nottingham Forest vs Newcastle.
22h30: West Ham vs Arsenal.
Ngày 12/5
2h: Tottenham vs Leeds United.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.