Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 UAE vòng bảng giải U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đấu với U17 UAE (0h ngày 14/5)

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE diễn ra trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Wiwat Jumpao-on (Thái Lan). Đây là trận đấu mang tính quyết định suất đi tiếp tại giải U17 châu Á của bảng C cũng như tấm vé tham dự World Cup U17.

Đại diện của bóng đá Việt Nam bước vào trận đấu này với quyền tự quyết trong tay. Sau trận thua U17 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn đứng thứ hai tại bảng C.

Để đảm bảo giành quyền vào tứ kết, U17 Việt Nam cần thắng U17 UAE. Nếu chỉ có 1 điểm ở trận này, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội cần U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Nếu các điều kiện trên không xảy ra, U17 Việt Nam phải chia tay với giải đấu.

U17 Việt Nam quyết giành vé dự World Cup.

Dù gặp nhiều sức ép, U17 Việt Nam vẫn cho thấy sự gắn kết trong cách vận hành lối chơi và tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm. Nếu duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và sử dụng tốt cơ hội, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả khả quan trước UAE.

Trong khi đó, U17 UAE vừa có cú sảy chân khi để Yemen lội ngược dòng thắng 3-2. Kết quả này khiến đội bóng Tây Á rơi vào tình thế không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, UAE buộc phải đánh bại U17 Việt Nam và chờ đợi U17 Hàn Quốc đánh bại Yemen.

Dù không được đánh giá cao như Hàn Quốc, U17 UAE vẫn được xem là đội bóng có nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi giàu sức mạnh. Họ có thể chơi quyết liệt trong những pha tranh chấp tay đôi và nguy hiểm ở các tình huống phản công. Do đó, U17 Việt Nam cần giữ sự tập trung xuyên suốt trận đấu, hạn chế sai sót nơi hàng phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội.

Đây được xem là trận cầu then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào tứ kết cũng như suất tham dự U17 World Cup 2026 của cả hai đội. Việt Nam buộc phải có kết quả tích cực trước UAE để nuôi hy vọng đi tiếp.