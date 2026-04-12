Tổng Giám đốc VOV: Podcast mở ra không gian sáng tạo vô tận cho người làm phát thanh

(VTC News) -

Sáng 12/4, tại Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Podcast: Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh hội thảo hôm nay là dịp quy tụ đông đảo các chuyên gia quốc tế, các nhà báo, các nhà sản xuất podcast đến từ các tổ chức nghề nghiệp, các đài phát thanh – truyền hình trong khu vực và trên thế giới, cùng với sự tham gia của các cơ quan báo chí trong nước.

Sự hiện diện của các đại biểu không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của phát thanh hiện đại, mà còn góp phần tạo nên một diễn đàn trao đổi chuyên môn có giá trị, thúc đẩy hợp tác và kết nối trong lĩnh vực phát thanh.

Theo Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, kỷ nguyên số đang tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với lĩnh vực báo chí – truyền thông nói chung và phát thanh nói riêng. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị thông minh đã làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận nội dung của công chúng.

Trong bối cảnh đó, phát thanh không còn bị giới hạn trong hình thức nghe truyền thống qua thiết bị radio, mà đã mở rộng sang các nền tảng số, thiết bị di động và các ứng dụng thông minh. Công chúng ngày nay có thể nghe và thưởng thức nội dung theo nhu cầu, tương tác hai chiều, cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời có thể lưu trữ và tìm kiếm lại các chương trình yêu thích một cách thuận tiện.

Điều đó đặt ra một yêu cầu tất yếu: phát thanh không thể bằng lòng với những thành tựu trong quá khứ, mà phải chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng các phương thức truyền thông hiện đại để thích ứng, tồn tại và phát triển bền vững.

Trong tiến trình chuyển đổi đó, podcast nổi lên như một hình thức tiêu biểu, một giải pháp hiệu quả để phát thanh thích ứng với môi trường số hóa, đồng thời vẫn giữ được “bản sắc” và “chất riêng” của phát thanh – đó là chiều sâu nội dung, tính gần gũi và khả năng kết nối cảm xúc với công chúng.

Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, việc phát triển podcast trong tổng thể chiến lược chuyển đổi số của Đài, coi nội dung số, không gian số và công chúng số là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết sách về tổ chức sản xuất, đầu tư hạ tầng và phân bổ nguồn lực.

Phát triển podcast không tách rời mà gắn chặt với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái truyền thông số của Đài, góp phần giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.

Hội thảo quốc tế Podcast: Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số diễn ra vào sáng 12/4 tại Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh.

"Podcast không còn là một từ nói cho mang tính thời thượng. Podcast giờ là Hành động, là Quyết tâm, là Hiện đại hoá mở ra những không gian sáng tạo vô tận cho những người làm việc ở VOV, là biểu tượng về chuyển đổi số phát thanh; tiếp tục truyền đi tiếng nói của sự yêu thương, tử tế; là phương tiện truyền thông hữu hiệu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thổi bùng lên khát vọng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho rằng Hội thảo quốc tế có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các xu hướng phát triển, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm phát triển podcast một cách bài bản, hiệu quả và bền vững.

"Thông qua hội thảo, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần hình thành nhận thức chung và định hướng chiến lược về phát triển podcast, qua đó thúc đẩy quá trình đổi mới và chuyển đổi số của phát thanh Việt Nam trong giai đoạn tới", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Ông Andrew Davies, Giám đốc Ban Phát thanh ABU phát biểu tham luận.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh podcast đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần định hướng chiến lược phát triển podcast cho các cơ quan báo chí Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả quốc tế và trong nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh và sản xuất nội dung số. Trong đó có ông Andrew Davies, Giám đốc Ban Phát thanh ABU; bà Justine Kelly, Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược của Đài ABC Australia; cùng ông Guang Jin Yeo, Nhà sáng lập Công ty 1up Media (Singapore).

Tại hội thảo, ông Andrew Davies, Giám đốc Ban Phát thanh ABU có tham luận tổng quan, phác họa bức tranh phát triển mạnh mẽ của podcast trong khu vực và trên thế giới. Ông nhấn mạnh sự dịch chuyển rõ rệt trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, khi các nền tảng số và nội dung theo yêu cầu (on-demand) ngày càng chiếm ưu thế.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo.

Tiếp nối, các diễn giả tập trung làm rõ những khía cạnh cốt lõi của hệ sinh thái podcast hiện nay. Bà Justine Kelly chỉ ra những thách thức chung mà phát thanh truyền thống đang đối mặt trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và sự thay đổi trong hành vi người nghe.

Từ kinh nghiệm tại Đài ABC, bà nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới chiến lược quản lý, tái cấu trúc nguồn lực, tổ chức sản xuất, phân phối nội dung cũng như đẩy mạnh hoạt động quảng bá và đào tạo nhân sự để thích ứng với bối cảnh mới.

Còn diễn giả Guang Jin Yeo phân tích mô hình kinh doanh podcast trong môi trường số đầy cạnh tranh, từ chiến lược nội dung, nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu thính giả đến các bài toán về bản quyền và thương mại hóa.

Thông qua câu chuyện thành công của 1up Media, ông cho thấy podcast không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn có thể trở thành một ngành công nghiệp nội dung thực thụ nếu được đầu tư bài bản.

Hội thảo thu hút đông đảo nhà báo, phát thanh viên, biên tập viên của nhiều cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong nước.

Ở góc nhìn người sáng tạo nội dung, ông Nguyên Khang, MC, nhà sáng lập The Khang Show mang đến những chia sẻ thực tế về động lực làm podcast. Từ hành trình xây dựng kênh trên các nền tảng như YouTube, Spotify và VieON, ông đặt ra câu hỏi về việc podcast nên được theo đuổi như một đam mê hay có thể phát triển thành sự nghiệp bền vững.

Đồng thời, MC Nguyên Khang cũng phân tích cách cân bằng giữa sáng tạo và thương mại, những thách thức trong việc kiếm tiền, cũng như vai trò của sự chân thật trong việc kết nối với khán giả.

Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và trong nước, hội thảo mang lại cái nhìn toàn diện về podcast. Đây là một trong những hướng đi quan trọng của phát thanh trong kỷ nguyên số, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.