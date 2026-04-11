Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Phát thanh là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng

Bài phát biểu của ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tối 11/4, phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trải qua các giai đoạn lịch sử, "Tiếng nói Việt Nam" vang lên như biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, mở ra dòng chảy thông tin cách mạng bền bỉ, kiên cường, phương tiện tuyên truyền sắc bén, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ, phát thanh Việt Nam có những bước chuyển mình quan trọng, từ phương thức truyền thống sang hệ sinh thái đa nền tảng; mở rộng không gian phát sóng, đa dạng hóa nội dung, tiếp cận sâu rộng hơn tới công chúng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh nhạy, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt; những thành quả của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, phát thanh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, giữ vững "trận địa thông tin", góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn quan trọng để định hướng, phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Việc mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, đưa các sản phẩm phát thanh vào hệ thống dự thi đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại.

Để liên hoan thực sự lan toả các giá trị tốt đẹp, phát huy vai trò và đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh trong thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị cần tập trung một số hoạt động trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi chương trình, mỗi tác phẩm phải truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có tính định hướng cao. Phát thanh không chỉ đưa tin mà phải dẫn dắt, nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan toả giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện. Xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận tới công chúng.

Thứ tư, phát huy vai trò của phát thanh như diễn đàn tin cậy của nhân dân, tăng cường lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ năm, quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm phát thanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại. Đây là yếu tố quyết định nhất đến chất lượng và uy tín của phát thanh trong giai đoạn mới.

"Liên hoan phát thanh toàn quốc là nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và sáng tạo của những người làm nghề trên khắp mọi miền đất nước. Tôi tin tưởng rằng Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, góp phần xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc; đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 72 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm 34 cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trên toàn quốc; các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.