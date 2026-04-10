Áp lực và thăng hoa tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Khi đèn báo đỏ “on air” bật sáng trong phòng thu, đó không chỉ là khoảnh khắc âm thanh được truyền đi, mà còn là lúc bản lĩnh, trí tuệ và cảm xúc của những người làm báo phát thanh thực sự thăng hoa. Bước vào phần thi phát thanh trực tiếp từ ngày 9/4 tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, những câu chuyện phía sau micro để lại nhiều dư âm sâu sắc.

Mở màn cho ngày thi đầu tiên đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội mang đến "vệt sóng" vững chãi với chương trình Vững thế trận từ cơ sở.

Ngay sau đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Hà Nội lại chọn cách trực diện hơn khi chạm vào những vấn đề dân sinh bức thiết. Với Về đích trước mùa mưa bão, ê-kíp thủ đô thẳng thắn mổ xẻ những “điểm nghẽn” hạ tầng, thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của báo chí.

Các phóng viên, biên tập viên được thử thách trong từng phút lên sóng.

Vượt ra khỏi những vấn đề thời sự khô khan, phát thanh trực tiếp tại kỳ liên hoan lần này còn là những bức tranh âm thanh giàu cảm xúc. Rời thủ đô, thính giả được ngược lên vùng Tây Bắc với Hành trình gieo mầm xanh của Báo và PTTH Sơn La.

Không chỉ là lời kể, sức mạnh của sóng phát thanh đã xóa nhòa khoảng cách địa lý. Sự kết nối khéo léo, nhịp nhàng từ phòng thu trực tiếp đến các thầy cô, học sinh tại các điểm trường biên giới đã tạo nên một không gian truyền thanh sống động và nhân văn, phản ánh rõ nét sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng cao.

Vẫn vẹn nguyên cảm xúc sau khi hoàn thành phần thi, BTV Hà Thị Nhung (Báo và PTTH Sơn La) bộc bạch: "Chương trình nâng bước các em học sinh nơi biên cương này, chúng tôi kết nối với tỉnh Điện Biên và Quảng Ninh, có chung mong muốn là giúp các em nhỏ có điều kiện giáo dục tốt hơn trong thời gian tới. Chúng tôi đã được các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các điểm cầu".

Trong khi đó, ở vị thế chủ nhà, Báo và PTTH Quảng Ninh thực sự tạo ra một sự bùng nổ mang đậm dấu ấn bản địa. Chương trình Theo ánh đèn lò không chỉ là tác phẩm báo chí, mà là thước phim tài liệu bằng âm thanh khắc họa cuộc đời, công việc và sự tiếp nối nghề mỏ. Đưa hai vị khách mời trong màu áo thợ vào phòng thu, chương trình đã truyền tải trọn vẹn thông điệp: Nghề mỏ không chỉ để mưu sinh, mà đó là tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, là tình người và trách nhiệm với quê hương.

Bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn âm thanh hiện trường, hòa tấu âm nhạc trực tiếp và tương tác số, ê-kíp vùng than đã chinh phục cả ban giám khảo lẫn thính giả.

Chương trình "Theo ánh đèn lò" của Báo và PTTH Quảng Ninh.

BTV Nguyễn Thị Hằng (Báo và PTTH Quảng Ninh) chia sẻ về dụng ý nghệ thuật của ê-kíp: "Năm nay đến với Liên hoan phát thanh toàn quốc, các đơn vị đều rất đầu tư nên chúng tôi cũng kết hợp nhiều yếu tố, các phóng sự chèn, các phần khách mời và hoà tấu âm nhạc để mang tới một bữa tiệc âm thanh vừa sôi nổi khí thế như người thợ mỏ vào ca, lại vừa có những phút giây lắng đọng, chạm tới cảm xúc của người nghe".

Sức hấp dẫn của phát thanh trực tiếp nằm ở tính tương tác không giới hạn. Nhận thức rõ điều này, các đơn vị như Báo và PTTH Đồng Nai đã mang đến những làn gió mới mẻ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt con người và kỹ thuật, ê-kíp phương Nam đã biết cách kéo thính giả vào cuộc trò chuyện của mình.

BTV Lê Hưng Cát tâm sự: "Ngoài những khách mời chất lượng, khán thính giả, những người gọi điện tương tác trực tiếp, chúng tôi cũng chuẩn bị một phần gặp gỡ, trò chuyện rất sinh động với khán giả Quảng Ninh. Điều đó chúng tôi hy vọng sẽ góp một nét chấm phá cho tác phẩm của Đồng Nai tham dự Liên hoan lần này".

Báo và PTTH Đồng Nai tại phần thi phát thanh trực tiếp.

Khép lại ngày thi đầu tiên hôm 9/4, 8 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Một điểm nhấn đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của các đài khi không chỉ phát sóng trên kênh truyền thống, mà tất cả các chương trình đều được livestream trên nền tảng số.

Với sự hội tụ của 26 đơn vị, phần thi phát thanh trực tiếp tại Liên hoan năm nay chắc chắn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và hấp dẫn từ nay đến hết ngày 11/4.