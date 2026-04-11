Những người nỗ lực âm thầm cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Phía sau sân khấu rực rỡ ánh đèn và những chương trình quy mô lớn là sự đóng góp thầm lặng, bền bỉ của hàng trăm con người...

Sáng 11/4, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực trọng điểm.

Tại các phòng phục vụ hội thảo quốc tế về podcast và phát thanh trực tiếp, cũng như các khu vực tổ chức phần thi, Tổng Giám đốc đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đối tác.

Chứng kiến công tác chuẩn bị gần như hoàn tất, ông ghi nhận những nỗ lực không ngừng của đội ngũ tổ chức, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh vì sự đồng hành tích cực, hiệu quả trong suốt quá trình triển khai.

Không ồn ào, không xuất hiện trên sân khấu, nhưng đội ngũ kỹ thuật là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự vận hành trơn tru của Liên hoan. Ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết, để chuẩn bị cho phần thi phát thanh trực tiếp – một nội dung được đánh giá cao về tính chuyên môn – đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết từ rất sớm.

“Chúng tôi đã khảo sát kỹ địa điểm, mang theo nhiều thiết bị hiện đại để kết nối đồng bộ với hạ tầng của Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm được huy động trực tiếp kiểm tra, vận hành hệ thống. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về trang thiết bị, đường truyền, tín hiệu đều đã sẵn sàng. Song song với đó, việc đảm bảo tín hiệu ổn định, âm thanh chuẩn xác và đường truyền liên tục trong suốt quá trình thi là yêu cầu bắt buộc – đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối từ đội ngũ kỹ thuật”, ông Long chia sẻ.

Đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước, các đoàn tham dự không chỉ mang theo những tác phẩm dự thi mà còn chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực và chuyên môn. Ông Hoàng Gia Khánh - Trung tâm PTTH Quân đội chia sẻ: “Chúng tôi đã có mặt từ sớm để khớp nối chương trình, sẵn sàng cho phần thi phát thanh trực tiếp. Cơ sở vật chất tại trường quay S7 rất hiện đại, đồng bộ; đội ngũ kỹ thuật làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm. Điều này giúp các đoàn yên tâm khi bước vào phần thi”.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trung ương và địa phương đã tạo nên một hệ thống vận hành thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Liên hoan.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật, nội dung và kịch bản chương trình cũng được đầu tư công phu. Với vai trò đơn vị đăng cai, Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh đảm nhiệm tốt công tác tổ chức, tích cực tham gia dự thi với nhiều tác phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các ê-kíp đã bám sát hơi thở cuộc sống, lựa chọn đề tài thời sự, đồng thời đổi mới cách thể hiện theo xu hướng báo chí đa nền tảng. Trong những ngày cận kề sự kiện, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên liên tục luyện giọng, hoàn thiện nội dung, phối hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm phát thanh chất lượng cao. (Ảnh: Ông Trần Tiến Long Phó phòng Kĩ thuật công nghệ của Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh kiểm tra kĩ thuật trước giờ khai mạc)

Đó là quá trình lao động nghiêm túc, sáng tạo, nơi mỗi âm thanh, mỗi câu chữ đều được chăm chút để chạm tới cảm xúc người nghe. (Ảnh: Công nhân thực hiện những khâu cuối trước giờ khai mạc)

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo phát thanh, là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành trong kỷ nguyên số.

Đằng sau những hoạt động ấy là sự đóng góp của nhiều lực lượng, từ đội ngũ kỹ thuật, hậu cần, điều phối đến các nhà báo, nghệ sĩ và những người làm nội dung...

Tới thời điểm này, với sự chuẩn bị đồng bộ, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, phần thi phát thanh trực tiếp mở màn đã sẵn sàng hứa hẹn mang đến những giờ lên sóng hấp dẫn, sáng tạo. (Ảnh: Để chuẩn bị cho chương trình khai mạc, từ 9/4, Ban Tổ chức huy động gần 20 công nhân đã lắp đặt các thiết bị máy móc để phát sóng 4 và 5G và Wifi miễn phí phục vụ khán giả kết nối mạng khi tham dự chương trình)

Liên hoan năm nay không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa giá trị của phát thanh hiện đại, một loại hình báo chí đang tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ trong đời sống xã hội hôm nay. (Ảnh: Công nhân kiểm tra, kết nối công đoạn cuối trước giờ khai mạc)

Nguồn: Báo điện tử VOV
