Hoà Minzy hé lộ bất ngờ, Vũ Thuỳ Linh hát hit tỷ view ở concert mở màn LHPT 2026

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ khai mạc vào tối ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10, hứa hẹn bùng nổ với concert nghệ thuật mang tên Thanh âm kỷ nguyên mới.

Đây là một concert giao thoa di sản và thời đại, được kiến tạo trên trục hình tượng "sóng" và "thanh âm": những tín hiệu cốt lõi của phát thanh, đồng thời là nhịp đập tinh tế của đời sống văn hóa nơi vùng đất Quảng Ninh.

Đại nhạc hội Thanh âm kỷ nguyên mới được cấu trúc thành 3 chương, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc.

Chương I - Thanh âm khởi nguyên mở ra từ những thanh âm nguyên sơ của tự nhiên và lao động, khắc họa hành trình hình thành cộng đồng người Việt. Chương II - Thanh âm di sản tiếp nối bằng chiều sâu văn hóa với lời ru, câu hát, làn điệu dân gian giàu bản sắc và Chương III - Thanh âm kỷ nguyên mới với không gian âm nhạc hiện đại, trẻ trung, nơi những giá trị truyền thống được làm mới, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên.

Sức hút lớn nhất của đại nhạc hội “Thanh âm kỷ nguyên mới” chính là dàn nghệ sĩ tham gia. Lần đầu tiên, sân khấu khai mạc Liên hoan Phát thanh quy tụ hai dòng chảy nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nhưng được hòa quyện một cách tinh tế.

Một bên là những tên tuổi gạo cội, những "giọng ca vàng" đã gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Bùi Lê Mận.

Một bên là các nghệ sĩ trẻ đang dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Rapper Double2T, Nhóm Oplus...

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ca sĩ Hòa Minzy cho biết cô rất hào hứng khi được biểu diễn tại một concert quy mô lớn như Thanh âm kỷ nguyên mới. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ mang đến chương trình một “món quà” âm nhạc đặc biệt, được chuẩn bị từ fan concert của mình, hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn dành cho khán giả.

NSND Thanh Hoa cho biết với bà, việc được góp mặt trong concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” ở tuổi ngoài 80 là một niềm hạnh phúc đặc biệt. “Tôi vô cùng hãnh diện khi ở tuổi này vẫn có cơ hội trở về với ‘ngôi nhà’ mà mình đã gắn bó suốt cả thời tuổi trẻ. Mỗi lần trở lại với chương trình của VOV, tôi đều rất xúc động. Âm nhạc luôn là niềm đam mê lớn nhất, là điều theo tôi suốt cuộc đời”, bà nói.

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi được đứng chung sân khấu với thế hệ trẻ. Theo bà, không gì hạnh phúc hơn khi được hát cùng những giọng ca tài năng, đầy nhiệt huyết. Bà đặc biệt dành nhiều tình cảm cho ca sĩ Trúc Nhân – một nghệ sĩ trẻ mà bà đánh giá cao bởi sự hồn nhiên và đam mê với nghề. Bên cạnh đó là những gương mặt như Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Quách Mai Thy, Hoàng Bách… cũng là những nghệ sĩ để lại nhiều ấn tượng với khán giả

Dẫu vẫn có đôi chút lo lắng khi thời tuổi trẻ đã qua, NSND Thanh Hoa cho rằng chính sự tiếp nối giữa các thế hệ đã tạo nên sức sống bền bỉ cho âm nhạc. Bà cũng khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là cơ quan báo chí mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi hội tụ đầy đủ các loại hình âm nhạc từ truyền thống, dân ca đến nhạc mới – một “tiếng nói” bền bỉ của Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Ca sĩ Vũ Thuỳ Linh sẽ biểu diễn bản hit tỷ views "Trộm vía".

Ca sĩ Vũ Thùy Linh bày tỏ vinh dự được góp mặt trong chương trình Thanh âm kỷ nguyên mới. Nữ ca sĩ hào hứng, xúc động khi Ban Tổ chức đã chuẩn bị một sân khấu hoành tráng, đầu tư công phu cho tiết mục Bèo dạt mây trôi, Mơ khách đường xa và bản hit Trộm vía, với hệ thống đạo cụ, dàn dựng và phần phụ họa được chăm chút kỹ lưỡng, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Cô bày tỏ niềm vui và kỳ vọng chương trình sẽ diễn ra thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Chương trình Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII có tên Thanh âm kỷ nguyên mới sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh Truyền hình Quảng Ninh (QTV1, QTV3), đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông; và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như VOV.VN, VTC News, VOVLive.