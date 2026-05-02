Làm rõ thông tin 'đĩa cơm vỉa hè giá 100.000 đồng' ở Huế

(VTC News) -

Theo thông tin từ UBND phường Thuận Hòa (TP Huế), đoàn kiểm tra của phường vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là quán cơm Bà Chủ (địa chỉ tại số 1 đường Võ Thị Sáu), sau khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết phản ánh về giá bán cơm của quán.

Trước đó, một tài khoản tự nhận là tài xế grab ở Đà Nẵng cho biết đã chở khách đến Huế và ăn một đĩa cơm vỉa hè nhưng bị tính giá 100.000 đồng. Người này cho rằng suất ăn tương tự tại Đà Nẵng chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Bài đăng còn kèm hình ảnh một đĩa cơm và ảnh chụp phía ngoài quán ăn.

Theo bản tường trình của đại diện cơ sở, vào khoảng 14h45 ngày 1/5, quán phục vụ một khách hàng với hóa đơn 100.000 đồng cho suất cơm đĩa 1 người ăn. Khách tự lựa chọn món ăn và được báo giá trực tiếp tại thời điểm gọi món. Sau khi khách đồng ý, quán mới phục vụ theo yêu cầu.

Đoàn kiểm tra của lực lượng chức năng phường Thuận Hóa (TP Huế) làm việc với đại diện cơ sở bán quán cơm Bà Chủ.

Đại diện cơ sở cũng tường trình, trong suốt thời gian ăn uống đến lúc rời đi, khách không phản ánh về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ.

Ngoài ra, đại diện cơ sở cũng tường trình thêm, vào khoảng 14h30 ngày 30/4, quán đón một đoàn khách gia đình gồm 3 người lớn và 2 trẻ em, tổng hóa đơn 715.000 đồng.

Trong quá trình phục vụ, cơ sở báo giá cụ thể từng món ăn cho khách. Sau khi khách đồng ý, quán mới chế biến và phục vụ. Từ lúc ăn uống đến khi rời đi, khách không có phản ánh hay phàn nàn về giá cả hoặc thái độ phục vụ.

Tại biên bản làm việc, đoàn kiểm tra phường Thuận Hóa cho hay, cơ sở có thực hiện niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Mới đây, tại Thanh Hóa cũng xôn xao về hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn. Tuy nhiên, theo xác minh, nội dung lan truyền trên mạng đã cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác bất thường về chi phí.