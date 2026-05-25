Công nghệ 25/5: Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23

(VTC News) -

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu‑23

Ngày 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-23 đưa ba phi hành gia lên trạm không gian Thiên Cung. Đáng chú ý, trong số này có phi hành gia đầu tiên đến từ Hong Kong (Trung Quốc), đánh dấu cột mốc lịch sử trong chương trình không gian của quốc gia.

(Hình ảnh Phóng tàu Thần Châu-23 đưa phi hành đoàn Trung Quốc lên vũ trụ ngày 24/5. Nguồn: SCMP)

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu Thần Châu-23 rời bệ phóng tại Trung tâm Tửu Tuyền, mang theo nhiệm vụ kéo dài nhiều tháng nhằm nghiên cứu khoa học và thử nghiệm công nghệ. Các phi hành gia sẽ tiến hành bảo trì, lắp đặt thiết bị mới và thực hiện nhiều thí nghiệm trong môi trường vi trọng lực.

Sự kiện này cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian, đồng thời mở rộng hợp tác và thu hút sự quan tâm quốc tế. Việc có đại diện từ Hong Kong cũng phản ánh nỗ lực gắn kết các khu vực trong chiến lược phát triển không gian lâu dài.

Tàu Psyche chụp ảnh sao Hỏa

NASA công bố loạt hình ảnh mới do tàu vũ trụ Psyche chụp trong lần bay ngang qua sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn hỗ trợ hành trình. Đây là bước quan trọng trong chuyến đi kéo dài sáu năm hướng tới tiểu hành tinh kim loại 16 Psyche.

Bề mặt Sao Hỏa đầy hố va chạm. (Nguồn: NASA)

Cực bắc sao Hỏa với mũ băng khổng lồ, được tàu Psyche ghi lại trong hành trình bay ngang qua hành tinh đỏ. (Nguồn: NASA)

Trong số các bức ảnh, nổi bật là hình Huygens - hố va chạm kép có đường kính tới 290 dặm. NASA cho biết màu sắc đa dạng trong ảnh phản ánh sự khác biệt về bụi, cát và đá nền, đồng thời đã được tăng cường để rõ nét hơn. Psyche cũng ghi lại hình ảnh cực nam sao Hỏa với các cánh đồng băng nước sáng rực.

Trước khi tiếp cận gần, tàu còn chụp cảnh sao Hỏa hình lưỡi liềm, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ bề mặt và khí quyển bụi. Sau cú "trợ lực" này, Psyche sẽ tiếp tục hành trình, dự kiến đến tiểu hành tinh vào năm 2029 để nghiên cứu cấu trúc lõi hành tinh.

ETF không gian bùng nổ trước IPO SpaceX

Các quỹ ETF chuyên về lĩnh vực không gian đang thu hút dòng vốn mạnh mẽ khi giới đầu tư kỳ vọng vào đợt IPO lịch sử của SpaceX trong tháng 6 tới. Chỉ trong tháng qua, các quỹ đã nhận thêm 1,3 tỷ USD, nâng tổng tài sản quản lý lên 3,3 tỷ USD.

Hai tên lửa SpaceX Falcon 9, mỗi tên lửa mang theo vệ tinh Starlink, được phóng lên quỹ đạo. (Nguồn: SpaceX)

Theo Morningstar, sự xuất hiện của nhiều quỹ mới như Tema Space Innovators hay VanEck Space ETF cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. Một số quỹ mới thậm chí đã vượt qua quy mô của UFO - quỹ không gian đầu tiên ra mắt từ năm 2019. Các nhà quản lý nhận định IPO SpaceX sẽ kéo theo nhiều công ty khác tham gia nền kinh tế vũ trụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro chồng chéo danh mục và tính chất thị trường ngách. Dù vậy, với mức tăng trưởng vượt trội của Rocket Lab và AST SpaceMobile, giới đầu tư tin rằng "nền kinh tế không gian" đang dần trở thành một lĩnh vực có thể đầu tư thực sự.