Công nghệ 23/5: Tên lửa mạnh nhất thế giới phóng thử thành công

SpaceX thử nghiệm Starship V3

SpaceX vừa thực hiện chuyến bay thử nghiệm lớn nhất từ trước đến nay với phiên bản Starship V3, phóng từ Starbase, Texas. Đây là mẫu tàu vũ trụ được NASA kỳ vọng sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trong chương trình Artemis. Dù gặp sự cố động cơ, Starship vẫn hoàn thành hành trình kéo dài một giờ, thả 20 vệ tinh mô phỏng Starlink trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương và bốc cháy theo kế hoạch.

Tên lửa đẩy siêu nặng Starship V3 đầu tiên của SpaceX (phía dưới bên trái) rơi trở lại Trái đất sau khi tách khỏi tầng trên Ship 39 trong chuyến bay thử nghiệm Flight 12 vào ngày 22/5. (Nguồn: SpaceX)

Ở độ cao 124 mét, Starship V3 vượt trội so với các phiên bản trước, sở hữu lực đẩy mạnh hơn, hệ thống điều hướng và máy tính cải tiến, cùng các thiết bị hỗ trợ cho nhiệm vụ hạ cánh và tiếp cận trong không gian. Elon Musk gọi đây là một “bàn thắng cho nhân loại”, khẳng định mục tiêu dài hạn là đưa con người lên sao Hỏa.

NASA và SpaceX đang chạy đua cùng Blue Origin để phát triển tàu đổ bộ Mặt Trăng. Nếu thành công, Starship sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng căn cứ tại cực nam Mặt Trăng vào cuối thập kỷ này. Đồng thời, SpaceX cũng mở đặt chỗ cho các chuyến bay thương mại tới Mặt Trăng và sao Hỏa, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên du lịch vũ trụ mới.

Nhật Bản thử nghiệm động cơ siêu vượt âm

Nhật Bản vừa công bố thử nghiệm thành công động cơ Mach 5 tại trung tâm Kakuda của JAXA. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu chế tạo máy bay dân dụng có thể bay từ Tokyo đến Mỹ chỉ trong 2 giờ. Công nghệ này được phát triển bởi JAXA cùng các trường đại học hàng đầu như Waseda, Tokyo và Keio, với kế hoạch thương mại hóa vào thập niên 2040.

Hình minh họa một máy bay phản lực siêu thanh bay ở độ cao lớn. (Nguồn: Getty Images)

Động cơ siêu vượt âm phải chịu điều kiện khắc nghiệt, bao gồm sóng xung kích và nhiệt độ lên tới khoảng 1.000°C. Các thử nghiệm đã mô phỏng độ cao gần 24.400 mét, gấp đôi độ cao của máy bay thương mại thông thường. Hệ thống bảo vệ nhiệt, bề mặt điều khiển và buồng đốt ramjet đều được kiểm tra để đảm bảo khả năng vận hành ổn định.

Nếu được trang bị thêm động cơ tên lửa, mẫu máy bay này thậm chí có thể tiếp cận không gian. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quá trình phát triển hoàn chỉnh có thể kéo dài tới 20 năm. Song song với Nhật Bản, Mỹ và nhiều công ty tư nhân cũng đang chạy đua phát triển công nghệ siêu vượt âm, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không.

Robot lặn khám phá bí mật 500 năm

Một robot lặn hiện đại đang được triển khai ngoài khơi nước Pháp để điều tra xác tàu đắm từ thế kỷ 16. Con tàu này được cho là chở hàng hóa và vũ khí trong thời kỳ chiến tranh, nay trở thành kho báu khảo cổ dưới đáy biển. Công nghệ robot giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận những khu vực nguy hiểm mà thợ lặn khó có thể tới.

Robot lặn khảo sát xác tàu đắm ngoài khơi nước Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Robot được trang bị camera độ phân giải cao, cảm biến sonar và cánh tay cơ khí để thu thập mẫu vật. Nhờ khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, nó có thể ghi lại chi tiết cấu trúc thân tàu, đồng thời phát hiện các hiện vật như gốm sứ, vũ khí và đồ dùng cá nhân của thủy thủ. Những dữ liệu này sẽ hỗ trợ việc tái dựng lịch sử hàng hải châu Âu.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn mở ra cơ hội du lịch và giáo dục. Các hình ảnh và mô hình 3D từ robot sẽ được trưng bày tại bảo tàng, giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc sống và thương mại cách đây 500 năm. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết hợp công nghệ hiện đại với khảo cổ học dưới nước.