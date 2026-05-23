Rò rỉ hóa chất độc hại, quận Cam sơ tán 40.000 người

(VTC News) -

Theo NBC, ngày 22/5, giới chức quận Cam, bang California đã ban hành lệnh sơ tán đối với khoảng 40.000 người dân sau khi xác định một bồn chứa hóa chất tại nhà máy hàng không vũ trụ ở thành phố Garden Grove có nguy cơ phát nổ.

Giới chức quận Cam cho biết hiện chưa thể kiểm soát các van trên bồn chứa methyl methacrylate – loại hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất nhựa và vật liệu dẻo. Nhà chức trách cảnh báo tình huống có thể diễn biến nghiêm trọng nếu bồn chứa xảy ra sự cố.

Nó sẽ hỏng hoàn toàn hoặc phát nổ”, ông Craig Covey, chỉ huy hiện trường thuộc Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam (OCFA), cho biết trong cuộc họp báo hôm 23/5.

Nước được phun lên bồn chứa bị quá nhiệt tại nhà máy hàng không vũ trụ ở Garden Grove, California. (Nguồn: AP)

Theo lực lượng cứu hỏa quận Cam, sự cố bắt đầu từ ngày 21/5 khi một bồn chứa khoảng 22.700-26.500 lít methyl methacrylate tại nhà máy sản xuất nhựa phục vụ ngành hàng không vũ trụ ở thành phố Garden Grove bị quá nhiệt, khiến khí độc phát tán ra môi trường.

Đến ngày 22/5, nhà chức trách mở rộng phạm vi sơ tán từ Garden Grove sang nhiều khu dân cư thuộc 5 thành phố lân cận của quận Cam, trong đó có Westminster.

Garden Grove và Westminster đều nằm trong khu vực Little Saigon – nơi tập trung cộng đồng người Việt đông đảo nhất ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cảnh sát trưởng Garden Grove, ông Amir El-Farra, cho biết khu vực sơ tán ảnh hưởng tới khoảng 40.000 người dân.

Trong đoạn video cập nhật tình hình, ông Covey cho biết lực lượng ứng cứu đã liên tục sử dụng hệ thống phun nước để ổn định nhiệt độ bồn chứa, qua đó làm giảm mức độ phản ứng của hóa chất và kéo dài thời gian để tìm phương án xử lý.

“Các chuyên gia trên khắp nước Mỹ đang cùng phối hợp tìm phương án chưa từng áp dụng trước đây để ngăn tình huống trở nên nghiêm trọng hơn”, ông nói.

“Đây là loại hóa chất cực độc. Nó rất dễ bắt lửa và ở trạng thái hiện tại rất dễ phản ứng, có thể gây ra vụ nổ”, Trưởng bộ phận OCFA Nick Freeman nói trong cuộc họp báo chiều 22/5.

Tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong, giám đốc y tế của Quận Cam, cho biết tình trạng khẩn cấp này chưa từng có tiền lệ và rất khó dự đoán kết quả.

“Đây là tình huống đặc biệt. Chúng tôi chưa có thông tin về vụ việc tương tự nào từng xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đang đối mặt với hoàn cảnh chưa từng có và lượng thông tin hiện rất hạn chế", bà nói với phóng viên.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, methyl methacrylate có thể gây kích ứng phổi và da, đồng thời dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, ho và thở khò khè. Dù chưa có kết luận chính thức, chất này cũng được cho là có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng và trực tràng.

Trong video cập nhật chiều thứ Sáu, bà Chinsio-Kwong cho biết bất kỳ ai ngửi thấy mùi của hóa chất này – được mô tả có mùi trái cây nhưng “nồng và nặng” – đều có thể đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào phát hiện mùi hóa chất và cơ quan giám sát chất lượng không khí địa phương cũng chưa phát hiện methyl methacrylate trong môi trường.