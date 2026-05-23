Thua U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc vẫn được khen

Sáng 23/5, U17 Trung Quốc thua U17 Nhật Bản 2-3 trong trận chung kết giải U17 châu Á 2026. Đây là lần thứ hai trong năm nay bóng đá Trung Quốc về nhì tại giải châu lục (đều thua Nhật Bản ở chung kết giải U17 và U23). Dù chưa vô địch, Tổng cục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn gửi thư chúc mừng đội nhà.

Tổng cục Thể thao Trung Quốc đánh giá các cầu thủ trẻ "đoàn kết một lòng, thi đấu kiên cường, nỗ lực vươn lên". Cơ quan này cho rằng thành tích á quân châu Á của U17 Trung Quốc "tiếp thêm động lực tinh thần mạnh mẽ cho việc thúc đẩy chấn hưng và phát triển bóng đá Trung Quốc".

U17 Trung Quốc khởi đầu giải đấu bằng thất bại 0-1 trước U17 Indonesia ở trận ra quân. Sau đó, đội bóng của đất nước tỷ dân thua tiếp U17 Nhật Bản 1-2. Tuy nhiên, kết quả thi đấu của 2 đối thủ cạnh tranh là U17 Qatar, U17 Indonesia cũng không tốt, giúp U17 Trung Quốc nuôi hy vọng.

Ở lượt cuối, họ thắng U17 Qatar 2-0 để giành quyền vào tứ kết (đồng thời có suất dự U17 World Cup) nhờ chỉ số phụ. U17 Trung Quốc loại chủ nhà U17 Ả Rập Xê Út ở tứ kết (thắng 3-1), đánh bại U17 Australia (đội thắng U17 Việt Nam 3-0) ở bán kết.

Gặp lại U17 Nhật Bản ở chung kết, các cầu thủ trẻ Trung Quốc hoàn toàn lép vế trong hiệp 1. Họ không thực hiện được cú sút nào, ngược lại còn bị U17 Nhật Bản dẫn 0-3. Nỗ lực trong hiệp 2 chỉ giúp U17 Trung Quốc rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn. Tuy vậy, thành tích á quân vẫn là cột mốc đáng khen ngợi đối với bóng đá Trung Quốc.

Tổng cục Thể thao Trung Quốc nhắc đội nhà "tránh kiêu ngạo, nóng vội, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nâng cao trình độ, rèn luyện tác phong, xây dựng một đội ngũ có khả năng thi đấu tốt, tác phong ưu tú, giành thành tích xuất sắc". Cơ quan này nhấn mạnh nhiệm vụ "chấn hưng bóng đá", sau nhiều năm sa sút của bóng đá Trung Quốc ở mọi cấp độ đội tuyển.