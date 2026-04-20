Công nghệ 20/4: Tên lửa New Glenn trục trặc, Bắc Kinh xây 'Thị trấn vệ tinh'

Blue Origin gặp sự cố với tên lửa New Glenn

Ngày 19/4 (giờ địa phương), Blue Origin thực hiện chuyến bay thứ ba của tên lửa New Glenn, tái sử dụng thành công tầng đẩy đầu tiên.

Tuy nhiên, tầng hai đã đưa vệ tinh BlueBird 7 của AST SpaceMobile vào quỹ đạo thấp hơn dự kiến, khiến hệ thống đẩy trên vệ tinh không thể duy trì hoạt động.

Vệ tinh trị giá lớn này được bảo hiểm đầy đủ, nhưng hiện không thể thực hiện nhiệm vụ truyền thông di động như kế hoạch.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin rời bệ phóng tại Cape Canaveral trong buổi sáng Chủ nhật. (Nguồn: Spaceflightnow)

Dù vậy, màn phóng tại Cape Canaveral vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bảy động cơ BE-4 của tầng đẩy đầu tiên hoạt động hoàn hảo, đưa tên lửa lên quỹ đạo và sau đó hạ cánh chính xác xuống sà lan trên Đại Tây Dương.

Đây là lần đầu Blue Origin tái sử dụng tầng đẩy trong chương trình New Glenn, một bước tiến quan trọng trong chiến lược cạnh tranh với SpaceX.

Sự cố lần này đặt ra thách thức cho kế hoạch triển khai mạng lưới vệ tinh của AST SpaceMobile, vốn dự kiến đạt 45 vệ tinh vào cuối năm 2026.

Blue Origin cũng đang chuẩn bị cho các sứ mệnh lớn khác, bao gồm thử nghiệm tàu đổ bộ Mặt Trăng và phóng vệ tinh internet của Amazon. Kết quả điều tra nguyên nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án này.

Bắc Kinh xây dựng "Thị trấn Vệ tinh"

Bắc Kinh đang chuẩn bị hoàn thành khu vực lõi của "Satellite Town" vào nửa cuối năm 2026. Đây sẽ là trung tâm sản xuất và vận hành vệ tinh, nhằm hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Theo truyền thông nhà nước, các vụ phóng thương mại hiện chiếm hơn 60% tổng số lần phóng và nhiều công ty đang gấp rút niêm yết công khai.

Người dân ngắm nhìn đường chân trời Bắc Kinh, nơi dự kiến hình thành "Satellite Town" - trung tâm mới của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Các chuyên gia cho rằng với việc tăng tốc phê duyệt phóng, nội địa hóa linh kiện và dòng vốn từ các quỹ công nghiệp, thị trường không gian thương mại trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đang tiến tới chuẩn hóa và mở rộng quy mô.

Những ứng dụng như mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp, internet vệ tinh, điện toán không gian và tích hợp 6G hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

Satellite Town được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho sự hội tụ công nghiệp, giúp nhân lực, vốn và công nghệ lưu thông hiệu quả hơn. Đây là bước đi chiến lược để Trung Quốc củng cố vị thế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đồng thời mở rộng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Apple hé lộ iOS 27 và MacBook cảm ứng

Apple đang chuẩn bị ra mắt iOS 27 với giao diện Siri hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người dùng iPhone.

Bản cập nhật này tập trung vào khả năng điều khiển bằng giọng nói và tích hợp sâu hơn với các ứng dụng hệ thống, giúp Siri trở thành trung tâm điều hướng thông minh.

Khán giả theo dõi sự kiện ra mắt ngoài trời của Apple, nơi hãng giới thiệu iOS 27 cùng loạt thiết bị mới như MacBook cảm ứng, iPad và Apple Watch. (Nguồn: Bloomberg)

Song song với iOS 27, Apple cũng giới thiệu Mac Studio thế hệ mới cùng mẫu MacBook cảm ứng đầu tiên.

Đây là bước đi quan trọng, đánh dấu sự thay đổi trong cách người dùng tương tác với máy Mac, khi màn hình cảm ứng được tích hợp vào dòng sản phẩm vốn nổi tiếng với bàn phím và trackpad.

Những cải tiến này cho thấy Apple đang hướng đến việc đồng bộ hóa trải nghiệm trên iPhone, iPad và Mac.

Sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng mới hứa hẹn tạo nên hệ sinh thái liền mạch, cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các đối thủ trong lĩnh vực máy tính và thiết bị di động.