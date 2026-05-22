Amazon đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam với internet vệ tinh và sản xuất thiết bị

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vào chiều 22/5, ông David Zapolsky - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc pháp lý và đối ngoại toàn cầu của Tập đoàn Amazon đã chia sẻ những kế hoạch của Amazon tại Việt Nam.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân tiếp ông David Zapolsky - Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc pháp lý và đối ngoại toàn cầu của Tập đoàn Amazon.

Cụ thể, “ông lớn” công nghệ của Mỹ mong muốn triển khai dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp của Amazon và nghiên cứu cơ hội mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Đồng thời, Tập đoàn định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị của Amazon phục vụ xuất khẩu toàn cầu.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao những đóng góp của Amazon thời gian qua trong các lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu thương mại điện tử, điện toán đám mây, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Amazon tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ cao tại Việt Nam.

Cùng với đó là tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành xây dựng hệ sinh thái công nghệ xanh, bền vững tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Bộ KH&CN sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Amazon trong quá trình nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất và thử nghiệm thiết bị theo đúng quy định pháp luật.