Công nghệ 21/5: Việt Nam tiến vào Top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Việt Nam lần đầu vào Top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Việt Nam vừa ghi dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào Top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 của StartupBlink. Quốc gia tăng 5 bậc, đạt vị trí thứ 50 - mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực Fintech và Blockchain là điểm sáng của cộng động khởi nghiệp Việt Nam, xứng tầm khu vực.

Việt Nam đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. (Nguồn: StartupBlink)

Trong bối cảnh Việt Nam lần đầu lọt Top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, các chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, lần đầu luật hóa khái niệm "công nghệ chiến lược" và "sản phẩm công nghệ chiến lược".

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, gồm AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot, vệ tinh quỹ đạo thấp, hydrogen xanh và hạ tầng số lõi. Đây được xem là nền tảng cho tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Theo kế hoạch năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 30% số lượng startup, hình thành 30-50 doanh nghiệp spin-off từ viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời thương mại hóa ít nhất 5 sản phẩm công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, AI và UAV.

Nhật Bản tăng tốc ứng dụng robot AI

Theo khảo sát của Reuters công bố ngày 20/5/2026, khoảng 33% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết đã sử dụng hoặc đang xem xét áp dụng robot AI trong hoạt động sản xuất và dịch vụ. Đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở thành giải pháp trọng yếu để giải quyết tình trạng thiếu lao động và nâng cao năng suất.

Robot trở thành những sản phẩm chủ lực tại các công ty Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô, vận tải và sản xuất được ghi nhận là nhóm tiên phong trong việc thử nghiệm và ứng dụng robot AI. Nhiều công ty cho rằng công nghệ này giúp giảm chi phí vận hành, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực đổi mới.

Khảo sát cũng cho thấy Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm phát triển robot AI, khi chính phủ nước này thúc đẩy mạnh mẽ chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tự động hóa. Xu hướng này hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể cách thức vận hành của nhiều ngành công nghiệp trong thập kỷ tới.

Kuala Lumpur trở thành trung tâm Fintech ASEAN

Kuala Lumpur đang nổi lên như một điểm đến quan trọng của ngành Fintech khi Tun Razak Exchange (TRX) thu hút nhiều tập đoàn công nghệ tài chính toàn cầu. Trong đó, Ant International, công ty con của Ant Group, đã chọn TRX làm trụ sở ASEAN để mở rộng dịch vụ thanh toán số và tài chính tại các thị trường mới nổi trong khu vực.

TRX là sự kết hợp giữa không gian văn phòng hạng A, các tòa tháp dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn và công viên tại trung tâm Kuala Lumpur. (Nguồn: Getty Images)

TRX hiện quy tụ hơn 20.000 nhân lực trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech hợp tác và phát triển. Với hạ tầng hiện đại, kết nối giao thông thuận tiện và hệ sinh thái toàn diện, TRX đang trở thành nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dịch vụ tài chính số.

Sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế tại TRX không chỉ giúp Kuala Lumpur tăng sức hút trong lĩnh vực tài chính truyền thống mà còn định hình vị thế mới của Malaysia như một trung tâm Fintech hàng đầu ASEAN.