Thủ tướng: TECHFEST phải đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm khu vực và thế giới

(VTC News) -

Tối ngày 13/12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), TECHFEST Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chính thức khai mạc.

Toàn cảnh lễ khai mạc TECHFEST 2025. (Ảnh: Techfest)

TECHFEST Việt Nam 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời Chính phủ đang hoàn thiện Chiến lược Quốc gia về Khởi nghiệp sáng tạo.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, khi tinh thần “khởi nghiệp sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân” được cụ thể hóa bằng mô hình tổ chức hoàn toàn mới, mở rộng không gian và tăng cường tương tác để người dân tiếp cận trực tiếp công nghệ, mô hình kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khi tham dự Lễ Khai mạc TECHFEST VIỆT NAM năm 2025 - một sự kiện quan trọng, nơi gieo mầm ý tưởng - thúc đẩy khởi nghiệp - đột phá công nghệ - kết nối cộng đồng - hội tụ trí tuệ - lan tỏa lợi ích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc TECHFEST 2015. (Ảnh: Techfest)

Sự kiện thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp “Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực; nhà trường, khoa học là then chốt, tiên phong; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển”, khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo Việt Nam không dừng lại là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của con tim, tư duy của khối óc, hành động của khởi nghiệp, động lực cho phát triển.

Thủ tướng đánh giá, các chương trình quốc gia, mang tầm quốc tế như TECHFEST ngày càng khẳng định uy tín, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, viện trường, doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế và tạo sân chơi hấp dẫn cho startup.

“Khi mỗi cá nhân đổi mới sáng tạo, mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả xã hội đổi mới sáng tạo, thì cả đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ. Và khi tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa, Việt Nam sẽ tiến những bước dài trên hành trình phát triển nhanh, bền vững.”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ, mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng do xuất phát điểm chậm hơn nên hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn có khoảng cách so với khu vực, thế giới và chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ, năng lực của con người Việt Nam.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, góp phần thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Cụ thể:

Các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ KHCN giữ vai trò nòng cốt chủ động hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ rào cản cho các mô hình kinh doanh, công nghệ mới; chấp nhận rủi ro và thách thức trong quá trình thử nghiệm, triển khai các mô hình mới, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, giám sát rủi ro đồng bộ, công khai, minh bạch.

Các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ khác, các doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo khởi nghiệp từ phổ thông đến sau đại học; xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM. Đồng thời tăng cường hợp tác giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Nhà đầu tư” để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sớm đưa nghiên cứu vào thực tiễn.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phát huy vai trò là trung tâm của đổi mới sáng tạo; chủ động đầu tư công nghệ, mô hình mới và tham gia ươm tạo, tăng tốc các startup. Hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp dẫn dắt, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Người dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và thất bại, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Cuối cùng, Thủ tướng định hướng tổ chức chương trình TECHFEST năm tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng TECHFEST lên tầm khu vực và quốc tế, kết nối sâu hệ sinh thái trong và ngoài nước. TECHFEST phải trở thành nền tảng thu hút nguồn lực quốc tế, quỹ đầu tư, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định đầu tư với các quốc gia công nghệ mạnh.

Người dân tham quan trải nghiệm tại Triển lãm TECHFEST 2025

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025; đồng thời trao kỷ niệm chương và voucher tham gia Trung tâm đổi mới sáng tạo cho các đội đoạt giải cuộc thi Data for Life 2025, ghi nhận nỗ lực của cộng đồng công nghệ dữ liệu – lực lượng quan trọng trong kỷ nguyên AI và phân tích dữ liệu lớn.