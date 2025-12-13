Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong ‘hút vốn’ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

(VTC News) -

Trong khuôn khổ sự kiện Techfest 2025, Diễn đàn Chính sách quốc gia “Hợp tác quốc tế về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13/12.

Diễn đàn là dịp để chia sẻ các mô hình hợp tác đầu tư ba bên đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia, qua đó thúc đẩy kết nối, huy động nguồn lực, thu hút công nghệ và giải quyết các bài toán phát triển trong bối cảnh chuyển đổi kép và phát triển bền vững.

Ông David Lewis – Chủ tịch và CEO Energy Capital Việt Nam - trình bày tại diễn đàn. (Ảnh: Techfest)

Trình bày tại diễn đàn, ông David Lewis – Chủ tịch và CEO Energy Capital Việt Nam - nhận định, thế giới đang có nhiều biến động làm thay đổi các xu hướng đầu tư và Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với chính sách cởi mở và thông thoáng.

Ông David Lewis cho rằng, các quỹ đầu tư không đơn giản là cung cấp nguồn tài chính mà còn thể hiện sự gắn chặt với chính sách quốc gia. Trong đó, với hợp tác công – tư, Nhà nước đóng vai trò cấp nguồn vốn hạt giống đầu tiên, từ đó quyết định đến chiến lược của nhà đầu tư.

“Chúng ta đã thấy sự cam kết của chính phủ Việt Nam bằng hàng loạt các nghị quyết, nghị định thời gian qua nhằm thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đây là một bước tiến lớn để Việt Nam có thu hút nhiều hơn nữa nguồn lực đầu tư từ nước ngoài và khối tư nhân”, Chủ tịch và CEO Energy Capital Việt Nam nhấn mạnh.

Về đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư, ông David Lewis cho rằng, phía Nhà nước cần có cơ chế sandbox cho các quỹ đầu tư, tạo thị trường để các doanh nghiệp tiếp cận, có ưu đãi tài chính và định hướng đầu tư. Trong đó cần đặc biệt ưu đãi về thuế và ưu tiên cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận để hướng dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: Techfest)

Còn ông Samuel Ang, Giám đốc khu vực ASEAN của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhấn mạnh đến việc cần phải tìm ra được những doanh nghiệp có khả năng trở thành doanh nghiệp kỳ lân. Ông phân tích, trong vô số các doanh nghiệp khởi nghiệp, chỉ cần tìm ra một doanh nghiệp có khả năng phát triển nhanh thì cũng có thể đem đến 40% cơ hội việc làm cho người dân.

Đại diện Ngân hàng ADB chỉ rõ, những doanh nghiệp có khả năng trở thành kỳ lân thường sẽ liên quan đến lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng xanh…Đó là những doanh nghiệp trẻ, mới thành lập, có mục tiêu rõ ràng, táo bạo trong ý tưởng và giải quyết được những bài toán thực tế trong cuộc sống.

Vì vậy, ông Samuel Ang khuyến nghị các địa phương tại Việt Nam việc đầu tiên là xác định xây dựng danh sách các doanh nghiệp có tiềm năng này. Từ đó sàng lọc, đánh giá và huy động các nguồn quỹ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn nhanh nhất.

Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Nội

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho biết, trong tiến trình hoàn thiện thể chế cho đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Hà Nội được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao sứ mệnh tiên phong – đi trước, thử nghiệm trước và dẫn dắt các cơ chế đổi mới mang tính đột phá.

Ông Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội sẽ thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Hà Nội, với quy mô tối đa 1.200 tỷ đồng và ngân sách Nhà nước tham gia tối đa 49% đóng vai trò kết nối then chốt chính sách - thị trường vốn và cộng đồng khởi nghiệp.

Ông Trương Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Techfest)

“Hà Nội mong muốn trở thành không gian thể chế mở, thị trường đủ lớn và đối tác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thông qua Diễn đàn hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi lời mời tới các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup trong nước và quốc tế: Hãy đến với Hà Nội – nơi chính quyền luôn sẵn sàng kiến tạo, đồng hành dài hạn để biến ý tưởng sáng tạo thành giá trị thực cho xã hội.”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Ngày 29/9/2025, trên cơ sở Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội đã đồng bộ ban hành 6 nghị quyết bao trùm đầy đủ các khâu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ mới; Chính sách khoa học và công nghệ theo hướng đặt hàng, khoán chi đến sản phẩm cuối; Chính sách hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với mức hỗ trợ tới 70% chi phí thuê chuyên gia, tư vấn; Sàn Giao dịch Công nghệ Hà Nội, hỗ trợ 70% chi phí thử nghiệm và 100% chi phí xúc tiến, định giá, sở hữu trí tuệ; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội vận hành theo mô hình PPP, đóng vai trò điều phối kết nối nghiên cứu – thử nghiệm – thương mại hóa.

Lần đầu tiên Việt Nam có Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho biết, xu hướng trên thế giới nói chung là các quốc gia đều lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển khoa học công nghệ. Việt Nam không còn lựa chọn nào khác, muốn phát triển kinh tế xã hội phải dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đó là lời giải duy nhất.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu kết luận tại diễn đàn. (Ảnh: Techfest)

Trong dự thảo Chiến lược, Việt Nam được xác định là quốc gia toàn dân khởi nghiệp, ai cũng có thể khởi nghiệp dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các startup, quỹ đầu tư mạo hiểm đóng vai trò quan trọng.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, lần đầu tiên Việt Nam thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cấp quốc gia và địa phương. Trong đó, quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cho phép các tổ chức, cá nhân cùng tham gia, bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Chính sách mới cũng cho phép quỹ được đầu tư theo chu kỳ dài hạn, 10-15 năm, không tính theo từng thương vụ. Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cũng được phép đầu tư vào các quỹ khác, và đầu tư với khẩu vị đặc thù, ví dụ như các công nghệ xanh, công nghệ chiến lược.

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cũng được phép đâu tư ra nước ngoài, vào những sản phẩm công nghệ mới để Việt Nam sớm tiếp cận các công nghệ mới. Đặc biệt, Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và các địa phương sẽ không cạnh tranh với các quỹ khác, bởi “khẩu vị đầu tư” khác nhau, với mục tiêu chung là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam cả về quy mô và chất lượng, thu hút nguồn vốn, nhân tài về Việt Nam, để người Việt không phải ra nước ngoài khởi nghiệp.

Việt Nam cũng sẽ sớm hình thành sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho khởi nghiệp. Lần đầu tiên các tổ chức, cá nhân và quỹ đầu tư có thể lên sàn giao dịch với nhau, để tránh việc thoái vốn qua những kênh không thuận lợi. Dự kiến sàn này sẽ sớm đi vào hoạt động, giúp Việt Nam có đầy đủ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trước chia sẻ của các diễn giả tại Diễn đàn, Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết Bộ KH&CN sẽ trân trọng tiếp thu, và mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để thúc đẩy hệ sinh thái nghiệp Việt Nam phát triển, hội nhập cùng thế giới.