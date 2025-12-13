Chồng dùng dao chém vợ gục dưới sàn nhà rồi tự đâm vào mình

Ngày 13/12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng dao tấn công một phụ nữ. Dù có người can ngăn, người này vẫn không dừng lại.

Sau khi chém liên tiếp khiến nạn nhân nằm bất động trên nền nhà, người đàn ông dùng dao tự đâm vào mình.

Người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào 10h50 ngày 12/12, tại một căn nhà thuộc khu phố Chánh, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Người đàn ông và nạn nhân là vợ chồng.

Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ, trong khi người vợ bị thương nặng và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Gò Dầu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai từ các nhân chứng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.