Cận cảnh 'nút thắt' Vành đai 2 TP.HCM trước ngày tái khởi động

Dự án được khởi công từ năm 2017 nhưng phải “trùm mền” từ giữa năm 2020 khi mới hoàn thành hơn 44% khối lượng. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh dự án kéo dài và quy trình thanh toán quỹ đất nền còn nhiều bất cập.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày giữa tháng 12, khu vực triển khai dự án đoạn 3 Vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa) đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Mặt bằng được san lấp, phát quang, không gian trở nên thông thoáng hơn so với trước.
Trên công trường, các đơn vị thi công đang khẩn trương dọn dẹp, san lấp mặt bằng, tập trung bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho ngày tái khởi động dự án theo kế hoạch.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, các hồ sơ, thủ tục liên quan đang được khẩn trương rà soát nhằm bảo đảm tiến độ tái khởi động theo kế hoạch. Song song đó, trên công trường đã huy động nhiều máy móc, xe cơ giới phục vụ công tác dọn dẹp, san lấp mặt bằng.
Đoạn 3 đường Vành đai 2 được xem là “nút thắt” quan trọng của toàn tuyến nhưng đã rơi vào tình trạng “trùm mền” suốt nhiều năm. Nhiều hạng mục thi công dang dở bị bỏ mặc phơi nắng, phơi mưa trong thời gian dài, xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như sinh hoạt của người dân khu vực.
Sau thời gian dài đình trệ, dự án dự kiến khởi công trở lại vào ngày 19/12 theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/4/2027; theo kế hoạch, việc tái khởi động chính thức diễn ra trong tháng 12/2025.
Việc công trình được tái khởi động sau nhiều năm “trùm mền” được xem là tin vui lớn đối với người dân sinh sống dọc tuyến.
Bà Lê Thị Xuân, một người dân trong khu vực, cho biết việc mặt bằng được dọn dẹp, phát quang đã giúp không gian trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn hẳn so với trước. Theo bà, trong thời gian dự án đình trệ, cỏ mọc um tùm, rác thải tồn đọng khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân địa phương kỳ vọng dự án sớm triển khai trở lại để ổn định sinh hoạt, buôn bán, bởi đây là công trình đã được chờ đợi suốt nhiều năm.
Việc công trường được khôi phục hoạt động, các vướng mắc về thủ tục từng bước được tháo gỡ cho thấy hiệu quả rõ nét từ các nghị quyết của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của TP.HCM và nỗ lực của nhà đầu tư. Đây cũng được xem là hoạt động thiết thực, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án Vành đai 2 có tổng chiều dài hơn 64 km, trong đó khoảng 50 km đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác. Phần còn lại dài khoảng 14 km, chia thành 4 đoạn, hiện đang được TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục để sớm khởi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.
Khi hoàn thiện, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Đông thành phố.