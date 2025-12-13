Cận cảnh 'nút thắt' Vành đai 2 TP.HCM trước ngày tái khởi động

Bà Lê Thị Xuân, một người dân trong khu vực, cho biết việc mặt bằng được dọn dẹp, phát quang đã giúp không gian trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn hẳn so với trước. Theo bà, trong thời gian dự án đình trệ, cỏ mọc um tùm, rác thải tồn đọng khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân địa phương kỳ vọng dự án sớm triển khai trở lại để ổn định sinh hoạt, buôn bán, bởi đây là công trình đã được chờ đợi suốt nhiều năm.