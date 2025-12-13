Lũ lụt kỷ lục, Mỹ sơ tán hơn 9.000 người dân trong đêm

(VTC News) -

Nước lũ ở mức kỷ lục tại bang Washington bắt đầu rút trong ngày 13/12 sau nhiều ngày mưa xối xả. Giới chức cảnh báo mực nước sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều ngày tới, có khả năng gây suy yếu hệ thống đê điều.

“Đây không phải là một cuộc khủng hoảng chỉ kéo dài một hay hai ngày", Thống đốc bang Washington Bob Ferguson cho biết. “Mực nước lần này ở mức kỷ lục và sẽ còn rất cao trong một thời gian dài”.

Lũ lụt kỷ lục tại bang Washington, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo ông Ferguson, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp của bang.

Mực nước đạt đỉnh, hơn 9.000 người phải đi sơ tán

Tâm điểm của đợt lũ là khu vực Burlington và Mount Vernon thuộc hạt Skagit, phía bắc thành phố Seattle. Toàn bộ thị trấn Burlington, nơi sinh sống của khoảng 9.200 người, đã được lệnh sơ tán từ rạng sáng 12/12.

Sông Skagit dâng lên mức cao kỷ lục gần 38 feet, tương đương 11,6 m. Tại Mount Vernon ở hạ lưu, mực nước đạt đỉnh khoảng 11 m. Tuy vậy, bức tường chống lũ hoàn thành năm 2018 đã trụ vững và bảo vệ khu trung tâm thành phố.

“Chúng tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào như thế này”, bà Karina Shagren, người phát ngôn Cơ quan Quản lý khẩn cấp bang Washington, cho biết. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong hay mất tích.

Video ghi từ khoang trực thăng của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho thấy hai người sống sót được kéo lên máy bay từ một ngôi nhà bị ngập ở thị trấn Sumas, bang Washington. (Nguồn: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ/Reuters)

Mưa cực đoan dồn dập trong một tuần

Đợt lũ bắt nguồn từ chuỗi dòng khí quyển mang lượng ẩm lớn từ đại dương tràn vào khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, từ miền bắc bang Oregon qua phía tây bang Washington và lan sang tỉnh British Columbia của Canada.

Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, nhiều khu vực đã hứng chịu lượng mưa từ 15 đến 50 cm chỉ trong vòng 7 ngày.

“Lượng mưa này tương đương cả một tháng, nhưng trút xuống trong chưa đầy một tuần”, nhà khí tượng Rich Otto nhận định.

Ngay cả trước khi Burlington bị buộc phải di dời, toàn bộ vùng trũng ven sông Skagit, nơi có khoảng 78.000 người sinh sống, đã được đặt trong tình trạng cảnh báo sơ tán khẩn cấp. Trên toàn bang Washington, khoảng 100.000 người chịu ảnh hưởng bởi các lệnh và khuyến cáo sơ tán.

Công tác cứu hộ tiếp diễn, lực lượng ứng phó căng mình đối phó nguy cơ vỡ đê

Rạng sáng 13/12, lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát địa phương đã gõ cửa hàng trăm hộ dân tại Burlington để thông báo lệnh sơ tán và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Một số binh sĩ phải sử dụng xuồng hơi để đưa người mắc kẹt qua dòng nước lũ đục ngầu. (Ảnh: Reuters)

Đến cuối buổi sáng, nước bắt đầu rút, lệnh sơ tán được dỡ bỏ một phần. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh mực nước sông vẫn cao và áp lực kéo dài có thể làm suy yếu hệ thống đê.

“Sẽ mất một thời gian nữa nước lũ mới rút hết”, ông Robert Ezelle, Giám đốc bộ phận quản lý khẩn cấp thuộc Bộ Quân sự bang Washington, cho biết. “Lượng nước rất lớn đã đổ xuống các vùng núi và cần thời gian để chảy qua hệ thống sông suối”.

Theo ông Ezelle, mưa được dự báo sẽ quay trở lại từ ngày 14/12, khiến mực nước sông có thể tiếp tục dâng trở lại.

Nếu xảy ra vỡ đê, tình trạng ngập lụt tại miền tây bang Washington sẽ nghiêm trọng hơn.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy nhiều nơi chìm trong nước nâu đục, nhiều ngôi nhà bị ngập gần tới mái. (Ảnh: Reuters)

Ở phía nam hạt Skagit, Vệ binh Quốc gia được triển khai tới hạt Snohomish để tiếp tế lương thực và kiểm tra tình trạng người dân bị cô lập. (Ảnh: Reuters)

Tại hạt King lân cận, hai thị trấn bị cô lập hoàn toàn, hàng chục người đã được giải cứu trong 2 ngày qua từ nóc ô tô, trên cây hoặc trong nhà bị ngập. (Ảnh: Reuters)

Mia Rentz-Goudelock, 9 tuổi, ngồi cạnh những bao cát chống lũ tại Burlington, bang Washington, Mỹ, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Reuters/David Ryder)

Giám đốc điều hành hạt King, ông Girmay Zahilay, cho biết lực lượng tuần tra trong đêm đã phát hiện một hố sụt ở mép đê và kịp thời xử lý, ngăn nguy cơ vỡ đê.

Lũ lụt đã cuốn trôi hoặc buộc đóng cửa hàng chục tuyến đường trong khu vực. Nhiều tuyến cao tốc của Canada dẫn tới thành phố cảng Vancouver bị ảnh hưởng. Một số đoạn dài của tuyến đường sắt BNSF, tuyến vận tải hàng hóa quan trọng của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cũng phải tạm dừng hoạt động.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu có liên quan tới những đợt mưa cực đoan. Dù không thể quy trực tiếp một sự kiện thời tiết đơn lẻ cho biến đổi khí hậu nếu không có nghiên cứu cụ thể, họ nhấn mạnh hiện tượng này đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các thảm họa như lũ lụt, bão lớn và cháy rừng.