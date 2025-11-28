Indonesia, Thái Lan và Malaysia chìm trong biển nước sau trận lũ lịch sử

(VTC News) -

Indonesia, Thái Lan và Malaysia "hoá biển nước" sau trận lũ lịch sử. (Video: Reuters)

Indonesia cùng hai nước láng giềng Malaysia và Thái Lan đang phải hứng chịu những trận mưa lớn khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích trong những ngày gần đây.

Tại đảo Sumatra (Indonesia), tính đến cuối ngày 28/11, số tử vong đã tăng lên 174 người, so với con số 94 người công bố vào buổi sáng cùng ngày. Ngoài ra, hàng chục người vẫn đang mất tích.

Riêng Bắc Sumatra có đến 62 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 65 người mất tích. Theo phát ngôn viên cảnh sát Ferry Walintukan, chính quyền địa phương đang tập trung vào "công tác sơ tán và hỗ trợ".

Sibolga, thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có hơn 30 người thiệt mạng. Tỉnh Tây Sumatra ghi nhận 22 trường hợp tử vong và 12 người mất tích. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây lũ lụt và sạt lở đất ở tỉnh Aceh, buộc gần 1.500 người phải sơ tán.

Một số nơi trong tỉnh bị mất điện do lũ cuốn sập tháp truyền tải, buộc Công ty Điện lực nhà nước Perusahaan Listrik Negara phải điều nhân viên khẩn cấp khôi phục mạng lưới.

Hàng loạt ô tô bị mắc kẹt trong bùn đất. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, số người tử vong vì lũ lụt trên khắp miền nam Thái Lan đã tăng lên 145. Tỉnh Songkhla bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 100 người thiệt mạng.

Nhiều khu vực rộng lớn bị ngập nặng buộc người dân phải tìm nơi trú ẩn trên mái nhà; bệnh viện địa phương thông báo nhà xác đã quá tải.

"Chúng tôi có 5 người và một trẻ nhỏ, không có gạo và nước. Tín hiệu điện thoại đã bị cắt - nước đang dâng lên rất nhanh", người dùng Facebook The Hong Tep đăng lời kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội.

Ước tính có 2,1 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Thái Lan, trong đó 13.000 người được chuyển đến nơi trú ẩn và nhiều người khác bị cô lập, không thể nhận được sự trợ giúp.

Hôm 26/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ban bố tình trạng khẩn cấp, xem tỉnh Songkhla là khu vực thảm họa khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng diện rộng.

Tại Malaysia, chính quyền di dời hơn 30.500 người ở những khu vực bị ngập lụt và thiết lập gần 100 trung tâm cứu trợ tạm thời trên cả nước.

Tại tiểu bang Perlis, đội cứu hộ lội qua vùng nước ngập đến đầu gối để vào nhà dân trong khi thuyền cứu hộ đưa người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Đường phố ở nhiều khu vực biến thành sông. (Ảnh: Reuters)

Ngồi trong lều tại nơi trú ẩn Kangar, NorZafilini Al-Zakiri (35 tuổi) kể lại việc cô buộc phải rời nhà vì lũ lụt, chỉ vài tuần sau khi sinh đứa con thứ ba.

"Chúng tôi không thể đi xa. Nước chảy quá nhanh, bình thường nước dâng chậm nhưng lần này nước chảy rất nhanh và liên tục. Vì có trẻ nhỏ nên chúng tôi rất sợ và chúng tôi cần phải giữ an toàn cho bé", NorZafilini kể lại.

Trung tâm Dự báo và Cảnh báo lũ lụt Malaysia cho biết, dự báo khoảng 100 khu vực thuộc 5 huyện tại bang Kelantan tiếp tục bị ngập đến hết ngày 30/11. Đây cũng là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt thời gian qua.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói một nhóm cứu hộ đã được cử đến bang Kelantan và kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

"Trong thời điểm khó khăn và đầy thách thức này, tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân lũ lụt được ban sức mạnh, sự kiên cường và được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm”, ông Ibrahim viết trên Facebook.