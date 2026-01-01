Dòng người chờ đón 'Tiểu Kim Cát' 0,1 chỉ: Tứ quý thịnh vượng Bảo Tín Mạnh Hải

(VTC News) -

Hàng trăm khách hàng từ khắp nơi đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sở hữu BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đầu năm 2026 – món quà tài lộc "nhỏ mà có võ" đang gây sốt.

Khởi đầu rạng rỡ cùng “Tiểu Kim Cát”

Ngay từ tờ mờ sáng, những hàng dài khách hàng ở mọi lứa tuổi đã có mặt, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp nhưng vô cùng văn minh. Ai nấy đều rạng rỡ, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được cầm trên tay bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai.

Chưa đến giờ mở cửa, dòng người đã xếp hàng trước cổng Bảo Tín Mạnh Hải, kiên nhẫn chờ đợi để trở thành những người đầu tiên sở hữu 'Tiểu Kim Cát' 0,1 chỉ.

Cửa đã mở nhưng dòng người vẫn 'nối dài không dứt. Ai cũng mong ‘tậu’ được cho mình 1 bộ Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ năm 2026.

Không chỉ là mua vàng tích lũy, đây còn là nét đẹp văn hóa “rước lộc” đầu năm. Hình ảnh những người trẻ chọn mua làm quà tặng cha mẹ, hay các bác lớn tuổi tỉ mẩn chọn từng tấm thẻ vàng cho con cháu đã tạo nên một không gian mua sắm ấm áp và đầy năng lượng tích cực.

Một bạn trẻ đã nhanh tay rước về 02 "tiểu kim cát" Tứ Quý Thịnh Vượng.

BST Tứ Quý Thịnh Vượng: Gói trọn tinh hoa, khai mở vận mới

Vì sao Bộ sưu tập này lại có sức hút lớn đến vậy? Đó là bởi mỗi tấm thẻ vàng 0,1 chỉ không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là một "lá bùa" bình an với thông điệp cát lành:

Tùng: Biểu trưng cho sự bền chí và trường thọ.

Cúc: Mang lại sự an nhiên, đời sống đủ đầy.

Trúc: Đại diện cho cốt cách chính trực, sự nghiệp vươn cao.

Mai: Khai lộc xuân, mở ra vận hội mới khởi sắc.

Sản phẩm được ứng dụng công nghệ đúc và khắc laser 3D hiện đại, giúp các họa tiết hiện lên sắc nét, sống động. Đặc biệt, mọi sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chuẩn xác về trọng lượng và hàm lượng vàng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch.

Trong tay là cả một năm An Khang - Thịnh Vượng. Bộ Tứ Quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai 0,1 chỉ đã sẵn sàng cùng bạn khai mở tài lộc, đón vận may cho năm 2026.

Sức hút của BST Tứ Quý Thịnh Vượng không chỉ đến từ ý nghĩa phong thủy mà còn nằm ở chính sách giá vô cùng đột phá: SẢN PHẨM KHÔNG TÍNH TIỀN CÔNG.

Thông thường, với các dòng sản phẩm vàng ép vỉ có thiết kế tinh xảo, khách hàng sẽ phải chi trả thêm phí gia công. Tuy nhiên, với "Tiểu Kim Cát" 0,1 chỉ, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng chính sách mua bao nhiêu tính bấy nhiêu theo giá vàng niêm yết, giúp khách hàng:

Tối ưu chi phí: Tiết kiệm tối đa khi mua tích trữ số lượng nhỏ.

Bảo toàn giá trị: Giá trị khi mua vào và bán ra sát với giá vàng thị trường, đảm bảo quyền lợi tài chính cao nhất.

Một số lưu ý quan trọng khi mua Tứ quý thịnh vượng:

Để hành trình rước lộc của Quý khách diễn ra thuận lợi nhất, Bảo Tín Mạnh Hải xin lưu ý:

Thời gian: Các cửa hàng bắt đầu mở bán và phát phiếu mua BST Tứ Quý Thịnh Vượng từ ngày 1/1/2026.

Nguyên tắc phục vụ: “Khách đến trước – phục vụ trước” để đảm bảo tính công bằng.

Số lượng giới hạn: Mỗi cửa hàng sẽ có định mức sản phẩm theo từng ngày.

Hình thức mua hàng: Chỉ áp dụng đối với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chính sách đặt hàng: Trong trường hợp sản phẩm tại cửa hàng đã hết suất trong ngày, Quý khách có thể để lại thông tin đặt hàng. Sản phẩm sẽ được trả sau 90 ngày.