Hội An rước sắc bùa, đón 29 du khách Philippines xông đất phố cổ

29 du khách quốc tịch Philippines được chào đón bằng lễ rước sắc bùa khi xông đất phố cổ Hội An.

Sáng 1/1/2026, trong không khí rộn ràng, ấm áp của ngày đầu năm mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng UBND phường Hội An tổ chức chương trình chào đón những vị khách đầu tiên tham quan Hội An năm 2026.

Xuất phát từ khu vực chợ đêm Hội An, đoàn rước sắc bùa đã dẫn lối đoàn du khách di chuyển qua cầu An Hội và tiến về khu vực vòng cung Chùa Cầu. Đoàn khách xông đất phố cổ Hội An năm nay gồm 29 người đến từ Philippines.

Khoảnh khắc đoàn khách đặt chân xuống phố trong tiếng chào mừng rộn rã và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo cùng người dân địa phương chính là cách mà Hội An gửi lời tri ân đến những “sứ giả văn hóa” cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của di sản đến bạn bè năm châu.

Được chào đón nồng nhiệt, những vị khách xông đất phố cổ nở nụ cười rạng rỡ.

Những phần quà lưu niệm được gửi trao đến 29 vị khách đầu tiên tham quan phố cổ trong năm mới 2026.

Rất đông người dân và du khách tập trung tại khu vực vòng cung Chùa Cầu để theo dõi sự kiện chào đón đoàn khách xông đất phố cổ Hội An.

Đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo UBND phường Hội An.

Việc chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An trong ngày đầu năm mới đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt của địa phương. Qua từng năm, sự kiện không chỉ là lời chào năm mới trang trọng, là tín hiệu khởi đầu cho một năm sôi động với nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn mà còn truyền đi thông điệp rằng Hội An luôn sẵn sàng chào đón những người bạn phương xa đến thưởng thức vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, lối sống bình dị và sự hiếu khách của nơi đây.

