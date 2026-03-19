Mỹ tính điều nghìn binh sĩ tới Trung Đông, nhắm kiểm soát Hormuz và đảo Kharg

(VTC News) -

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nay đã bước sang tuần thứ ba.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo một quan chức Mỹ và ba nguồn thạo tin, việc tăng viện nhằm mở rộng “dư địa lựa chọn” cho Nhà Trắng, khi ông Trump cân nhắc khả năng leo thang hoặc điều chỉnh chiến lược tại khu vực.

Một trong những kịch bản trọng tâm là đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng sống còn của thế giới. Nhiệm vụ này chủ yếu dựa vào không quân và hải quân, song các nguồn tin cho biết không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới khu vực ven biển Iran nếu cần thiết.

Song song, Washington cũng xem xét phương án đưa quân tới đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu tới 90% dầu thô của Iran. Một quan chức Mỹ thừa nhận đây là lựa chọn “rủi ro rất cao”, do hòn đảo nằm trong tầm tấn công của tên lửa và UAV Iran.

Trước đó, Mỹ đã không kích các mục tiêu quân sự tại Kharg hôm 13/3, và ông Trump từng cảnh báo có thể đánh vào hạ tầng dầu mỏ chiến lược. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kiểm soát đảo có thể mang lại lợi ích chiến lược lớn hơn so với phá hủy, bởi vai trò then chốt của nó đối với nền kinh tế Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cảng dầu tại đảo Kharg, Iran, ngày 25/2/2026. (Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters)

Dù vậy, việc triển khai bộ binh lại là “con dao hai lưỡi” về chính trị. Chiến dịch Iran hiện không nhận được nhiều ủng hộ trong dư luận Mỹ, trong khi ông Trump từng cam kết tránh đưa nước Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến mới tại Trung Đông.

Một nguồn tin tiết lộ thêm, chính quyền Mỹ cũng đã bàn tới khả năng sử dụng lực lượng để kiểm soát các kho uranium làm giàu cao của Iran. Tuy nhiên, các nguồn tin đều nhấn mạnh chưa có dấu hiệu cho thấy việc đưa quân vào lãnh thổ Iran sẽ diễn ra trong ngắn hạn. Các chuyên gia cảnh báo đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và rủi ro, ngay cả với lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Hiện chưa có quyết định triển khai bộ binh, nhưng Tổng thống vẫn giữ mọi phương án trên bàn”. Theo quan chức này, mục tiêu của chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội gồm: phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo, vô hiệu hóa hải quân Iran, triệt tiêu các lực lượng ủy nhiệm và đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các kịch bản đang được thảo luận.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ vẫn gia tăng cường độ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành hơn 7.800 cuộc không kích kể từ ngày 28/2, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 120 tàu của Iran, cùng nhiều kho tên lửa, UAV và cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Thương vong gia tăng, áp lực chính trị lớn dần

Lửa và khói bốc lên từ một cơ sở lưu trữ dầu bị trúng đòn tấn công, trong chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Tehran, Iran, ngày 7/3/2026. (Ảnh: Alireza Sotakbar/ISNA qua AP)

Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu không chỉ dừng ở việc làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, mà còn bao gồm đảm bảo tự do hàng hải qua Hormuz và ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, cái giá của chiến dịch đang dần lộ rõ. Đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, dù phần lớn là chấn thương nhẹ.

Trong nhiều năm, ông Trump từng chỉ trích các đời tổng thống tiền nhiệm vì sa lầy vào chiến tranh nước ngoài. Song gần đây, ông không còn loại trừ khả năng triển khai “bộ binh trên thực địa” tại Iran.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Mỹ có nhiều phương án nhằm kiểm soát vật liệu hạt nhân của Iran, nhưng Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong điều trần trước Quốc hội, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cho biết chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị phá hủy sau các đợt không kích trước đó, với các cơ sở ngầm bị bịt kín bằng bê tông.

Các cuộc thảo luận về tăng viện diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị triển khai một nhóm tác chiến đổ bộ cùng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Tuy nhiên, một nguồn tin lưu ý năng lực hiện tại có thể bị ảnh hưởng khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford phải rút về Hy Lạp để bảo dưỡng sau sự cố cháy.

Đáng chú ý, lập trường của ông Trump về vai trò của Mỹ tại Hormuz cũng có dấu hiệu dao động. Từ chỗ khẳng định hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu thương mại, ông chuyển sang kêu gọi các đồng minh cùng tham gia. Khi nhận được ít phản hồi, ông thậm chí úp mở khả năng rút lui.

“Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ‘kết liễu’ phần còn lại của nhà nước khủng bố Iran, rồi để các quốc gia sử dụng tuyến này, mà không phải Mỹ, tự chịu trách nhiệm với ‘eo biển’ đó?”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.