Tuyển bóng đá nữ Iran từ chối tị nạn tại Australia, về nước an toàn

Ngày 18/3, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đội tuyển nữ Iran đã trở lại quê nhà, sau khi từ chối xin tị nạn tại Australia - nơi họ tham dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á của AFC.

Theo Fars, toàn đội được các quan chức và người dân chào đón tại cửa khẩu Bazargan, nằm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Ngày 10/3, bảy cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Iran tham dự Asian Cup nữ đã rời khách sạn của đội, trong đó năm người đã nộp đơn xin tị nạn lên Cảnh sát Liên bang Australia. Hai thành viên khác sau đó cũng được cấp thị thực nhân đạo và được chuyển tới một địa điểm an toàn.

Tuy nhiên, sau đó cả năm người, bao gồm đội trưởng Zahra Ghanbari, đã rút lại quyết định.

Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran bên ngoài sân bay. (Nguồn: Reuters)

Hiện vẫn còn hai thành viên ở lại Australia, trong khi những người còn lại đã trở về Iran vào ngày 18/3, sau hành trình dài qua Malaysia, Oman, Istanbul rồi đi đường bộ qua cửa khẩu Gurbulak-Bazargan từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X rằng các cầu thủ là “những người con của Tổ quốc” và được người dân chào đón. Ông cũng nhấn mạnh việc họ trở về đã “làm thất vọng các thế lực thù địch” và không khuất phục trước sức ép từ bên ngoài.

Hãng thông tấn Mehr đăng tải hình ảnh một nhóm nhỏ ra đón đội trở về với cờ và thảm đỏ tại khu vực biên giới. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj ca ngợi tinh thần của các cầu thủ, cho rằng họ đã thể hiện “sự dũng cảm và ý chí mạnh mẽ”.

Theo truyền thông Iran, một lễ đón các cầu thủ với quy mô lớn hơn sẽ được tổ chức tại Quảng trường Valiasr vào ngày hôm sau, nhằm tôn vinh ý nghĩa biểu tượng của sự kiện.